Bundesverdienstkreuz für Biontech-Gründer

Özlem Türeci und Uğur Şahin sei es gelungen, im richtigen Moment "das Entscheidende" zu tun, so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes im Berliner Schloss Bellevue. "Der Impfstoff, den Sie entwickelt haben, ist ein Dienst an der Menschheit - deshalb sind wir heute hier." Dieser rette nicht nur Leben und Existenzen, sondern das gesellschaftliche wie auch kulturelle Überleben der Menschheit.

Steinmeier: "Leidenschaft, wissenschaftlicher Ehrgeiz, Hingabe"

Die beiden Gründer des Biotechfirma Biontech hätten es als ihre Pflicht angesehen, ihr Wissen in der Pandemie zu nutzen und entsprechend zu handeln. Das hätten sie mit Leidenschaft, wissenschaftlichem Ehrgeiz und Hingabe getan, fügte Steinmeier an. "Ich bin mir sicher: Eine ähnlich existenzielle wissenschaftliche Großtat ist in diesem Schloss selten ausgezeichnet worden!"

Die Ehrung war die erste persönliche Ordensverleihung des Bundespräsidenten in diesem Jahr. Die Biontech-Gründer erhielten eine der höchsten Auszeichnungen der Bundesrepublik, das große Verdienstkreuz mit Stern. Auch Angela Merkel (CDU) war bei der Verleihung dabei.

Türeci und Sahin rufen zu Zuversicht und Pragmatismus auf

Die beiden Forscher nutzen die Gelegenheit, die Menschen dazu aufgerufen, sich gemeinsam gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie zu stemmen und riefen zur Zuversicht und zu Pragmatismus bei der Überwindung der Pandemie auf. "Das Licht im Dunklen wird heller", sagte Türeci. "Der letzte Abschnitt, die nächsten sechs Monate, werden uns noch einiges abverlangen.", ergänzte Sahin. Die Virusvariante, die die dritte Pandemiewelle verursache, lasse sich schwieriger kontrollieren, so der Forscher. "Wir müssen wieder Kräfte bündeln und dürfen uns durch diese dritte Welle, die wahrscheinlich auch länger anhalten wird, nicht demoralisieren lassen."

Mit Weitblick Pandemie-Potential früh erkannt

Türeci und Sahin hatten 2008 das Startup Biontech gegründet. Es ist auf die sogenannte Boten-RNA-Technologie spezialisiert, mit der ursprünglich vor allem Hoffnungen auf bessere Krebstherapien verbunden waren. In der Corona-Krise erwies sich der Ansatz auch bei der Impfstoffentwicklung als erfolgreich. Mit viel Weitblick hatte das Forscher-Ehepaar schon sehr früh erkannt, dass von SARS-CoV-2 eine weltweite Pandemie ausgehen könnte und deshalb früher als andere mit der Entwicklung eines Impfstoffes begonnen. Das von Biontech und seinem US-Partner Pfizer hergestellte Vakzin war das erste, das in der EU zugelassen wurde.

Bereits am Donnerstagabend war das Forscher-Ehepaar mit dem Axel Springer Award ausgezeichnet worden. Der nicht dotierte Preis für herausragende Innovationskraft, außergewöhnliches Unternehmertum und gesellschaftliche Verantwortung wurde zum sechsten Mal vergeben.

Mit Material von dpa, afp und epd