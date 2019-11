Bundesverband der Industrie hält Klimaziele für unrealistisch

Dieter Kempf, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, findet klare Worte: Was Deutschland und Europa in Sachen Klima für 2030 und 2050 vorhaben, sei nur "magisches Denken", "völlig unrealistisch". Er hält den eingeschlagenen Weg für politisch falsch und gefährlich.

"Ehrgeizige Ziele, aber keine Antworten"

Die Politik setze sich im Klimabereich immer ehrgeizigere Ziele, ohne sich um Antworten zu scheren, wie diese Industrie- und gesellschaftspolitisch erreicht werden könnten, sagte Kempf der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Der BDI-Chef stört sich vor allem an dem Ziel, von 2050 an "klimaneutral", also gänzlich ohne zusätzliche Treibhausgase zu wirtschaften.

"Die Industrie kann nicht einfach in den kommenden Jahren alle Emissionen auf Null herunterfahren." BDI-Präsident Dieter Kempf gegenüber der dpa

Bis 2030 will die EU ihre Emissionen um 50 bis 55 Prozent drücken, verglichen mit dem Wert im Jahr 1990. 2050 will man dann bei Null angekommen sein. So jedenfalls hat es die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen als Ziel formuliert, unterstützt von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

"Himmelweiter Unterschied zwischen 80 und 100 Prozent"

Für Kempf hat das mit einer realistischen Politik wenig zu tun. Er verweist auf eine Studie seines Verbandes von Anfang 2018. Darin heißt es, bis 2050 sei eine Senkung der CO2-Emissionen um 80 Prozent möglich, mehr aber eben nicht.

"Dazwischen existiert ein himmelweiter Unterschied, was Kosten und politische Steuerungsfähigkeit anbelangt." BDI-Präsident Dieter Kempf

Das jüngste Klimapaket der Bundesregierung kritisiert Kempf als überstürzt und unfair für kleine und mittlere Unternehmen. Dass es dieses Paket jetzt gibt, hat aus seiner Sicht auch mit Greta Thunberg zu tun. Die Koalition lasse sich von der Protestwelle um die junge Schwedin treiben.

Klimaneutralität bis 2050

Als die designierte Kommissionspräsidentin von der Leyen im Juli im Europaparlament ihre Klimaziele vorstellte, nahm sie auch die Industrie ins Visier: Die Betriebe müssten erneuert und modernisiert werden. Und sie machte deutlich, wie ernst sie es meint: "Klimaneutralität bis 2050 ist ein Muss."

Allerdings geht auch von der Leyen nicht davon aus, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts alle Klimagase vermieden werden können. Sie setzt aber darauf, dass ein Ausgleich gelingen kann: über Aufforstungen und unterirdische Einlagerung von CO2.