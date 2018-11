Bundesumweltministerin Schulze will Auflagen für Glyphosat

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) schlägt vor, dass Glyphosat-haltige Mittel nur noch unter Auflagen eine Wiederzulassung bekommen. Bauern, die dieses Breitband-Herbizid verwenden wollen, sollen dafür zehn Prozent ihrer Äcker als Ausgleichsfläche ausweisen. Diese Flächen sollen dann für die Entwicklung von Biodiversität genutzt werden. Das können größere Saat-Abstände sein oder mehrere Meter breite Ackerrandstreifen oder mehrjährige Blühflächen.

Abstimmung mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium

Schulze verweist auf den Koalitionsvertrag, in dem ein Ausstieg aus der Glyphosat-Nutzung festgeschrieben ist – die SPD-Ministerin hofft, so wörtlich, auf ein „kollegiales Miteinander“ mit dem CDU-geführten Bundeslandwirtschaftsministerium. Zum Hintergrund: Die Ressorts Umweltschutz und Landwirtschaft verfolgen oft konträre Ziele. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zieht im Prinzip mit Schulze an einem Strang. So ist auch Klöckner dafür, den Einsatz in privaten Gärten zu verbieten und Ausnahmen für den Einsatz in sensiblen Bereichen abzubauen. Bei den Details gibt es aber Unterschiede.

Bundesumweltamt verschickt erste Bescheide

Auf dem deutschen Markt gibt es rund 30 Glyphosat-haltige Produkte. Das Bundesumweltamt hat heute für drei von ihnen Bescheide verschickt. Und zwar an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, das federführend für die Wiederzulassung zuständig ist. Ministerin Schulze hofft, dass die vorgeschlagenen Auflagen mit aufgenommen werden.