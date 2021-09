Wer zu viel und zu wenig zahlt: Das sagen die kleineren Parteien

Gesetzliche Rentenversicherung für alle?

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zahlen automatisch in die gesetzliche Rentenversicherung ein; für Selbstständige ist das freiwillig.

Geht es nach der ÖDP, sollten künftig alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Nur so könne das bisherige System aufrechterhalten werden. "Der jetzige Status Quo sorgt für eindeutige Ungerechtigkeiten, da viele der Einzahler gerade im Niedriglohnbereich nicht mehr an Rente herausbekommen, als Menschen, die nie in das System eingezahlt haben." So lautet die Antwort der ÖDP im Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung auf die entsprechende Frage.