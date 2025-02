Milliarden für die Bundeswehr: Woher soll das Geld kommen?

Habeck will 3,5 Prozent, die CSU mindestens 3 Prozent

Während also noch nicht mal klar ist, wie der Bund das Zwei-Prozent-Ziel künftig einhalten will, wird auch in Deutschland längst über höhere Militärausgaben diskutiert.

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck sprach Anfang des Jahres von einer Zielgröße von 3,5 Prozent, was aktuell gut 150 Milliarden Euro und damit einer Verdreifachung des Wehretats entsprechen würde. Die CSU nennt in einem Masterplan zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit 3 Prozent als Zielgröße – binnen zehn Jahren.

Mehr Schulden für die Bundeswehr?

Konkrete Angaben zur Finanzierung macht die CSU nicht, ebenso wenig wie die meisten anderen Parteien. In einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft heißt es: Die Wahlprogramme zur Bundestagswahl "geben keine ausreichende Antwort darauf", wie die drohende Lücke bei den Verteidigungsausgaben geschlossen werden könne.

Als eine Möglichkeit werden immer wieder neue Schulden ins Spiel gebracht. Die Grünen deuten das in ihrem Wahlprogramm an. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rief angesichts der jüngsten Entwicklungen zur Ukraine zu einer schnellen Reform der Schuldenbremse auf – "um Investitionen in unsere Sicherheit und Verteidigung davon auszunehmen."

Ähnlich äußerte sich vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Zusätzlich zu einer Reform der deutschen Schuldenbremse müsse geprüft werden, "ob wir die Maastricht-Kriterien auch anpassen, ... wenn es um Ausgaben für Verteidigung geht".

Was wird in die Verteidigungsausgaben eingerechnet?

Dass laufende Kosten der Bundeswehr mit Hilfe von Krediten finanziert werden, ist aber kaum vorstellbar. Eher schon ein neues kreditfinanziertes Sondervermögen an der Schuldenbremse vorbei. Wobei interessant ist: Die Zinsen, die für Sondervermögen fällig sind, werden bei der Berechnung der Nato-Quote mitberücksichtigt. Dabei fließen diese Gelder gar nicht an die Bundeswehr.

Auf diesen Umstand verweist Claus-Friedrich Laaser vom Kiel Institut für Weltwirtschaft. Er hat sich die Ausgaben des Bundes mit Blick auf die Funktionalität angeschaut. Das Ergebnis: Wenn man nur die Ausgaben rechnet, die direkt in die Verteidigung gehen (zum Beispiel ohne die Kosten für Bundeswehr-Hochschulen oder die Ukraine-Hilfen), kommt der Bund lediglich auf eine Ausgabenquote von 1,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Es wird also in den kommenden Jahren nicht nur darauf ankommen, wie viel Geld zahlenmäßig in die Verteidigung gesteckt wird, sondern auch darum, was damit finanziert wird. Denn Ukraine-Hilfen sind, so groß ihre Bedeutung für Krieg und Frieden derzeit auch ist, für die künftige Verteidigungsfähigkeit Deutschland anders zu bewerten als Ausgaben für neue Panzer, Flugzeuge oder Drohnen.