BR24live am Sonntag: Bundestagswahl – Was kommt auf uns zu?

Die Bundestagswahl 2021bedeutet nach 16 Jahren auch das Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel, die nicht mehr als Spitzenkandidatin der Union antritt. Damit stellt sich die Frage: Wer wird Nachfolger oder Nachfolgerin im Kanzleramt?

Den Umfragen zufolge zeichnet sich ein enges Rennen um die Mehrheit im Bundestag ab, am Ende wird eine Koalition darüber entscheiden, ob Armin Laschet (Union), Olaf Scholz (SPD) oder doch noch Annalena Baerbock (Grüne) Kanzler beziehungsweise Kanzlerin wird.

Bundestagswahl: So läuft der Wahlabend ab

Wie und was die Bürgerinnen und Bürger genau wählen können, wie der Wahlabend mit Prognosen und Hochrechnungen abläuft, wie in den kommenden Wochen ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Angela Merkel bestimmt wird – das erklärt am Sonntag ab 16 Uhr im "BR24live: Bundestagswahl – Was kommt auf uns zu?" unsere Expertin Jasmin Riedl, Professorin für Politikwissenschaft, im Gespräch mit der Moderatorin Christina Metallinos und dem Co-Moderator Christian Orth.

Jasmin Riedl ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München. Sie leitet unter anderem das Projekt SPARTA. SPARTA, das steht für "Society, Politics and Risk with Twitter Analysis". Forscher verschiedener Fachdisziplinen haben sich zusammengetan, um Twitter unter anderem Erkenntnisse über Wahlen und Stimmungen zu entlocken. Die Bundestagswahl 2021 ist das erste Ereignis, für welches SPARTA Twitter-Daten auswertet.

Viele Briefwähler erwartet – was das bedeutet

Die Corona-Pandemie wird auch Auswirkungen auf die Wahl haben – gerade was die Zahl der Briefwähler betrifft. Sie dürfte diesmal deutlich höher sein als bei früheren Bundestagswahlen. Im BR24live schalten wir in das Münchner Briefwahlzentrum und gehen den Fragen nach, wie dort ausgezählt wird, wer der typische Briefwähler ist und was mit den Briefwahlstimmen passiert.

Wir schalten in die #Faktenfuchs-Redaktion, die populäre Irrtümer und Falschinformationen im Netz aufdeckt. Dabei geht es um die Fragen: Ist die Briefwahl sicher? Kursieren in den sozialen Netzwerken aktuell Falschmeldungen zur Bundestagswahl? Gab es in diesem Wahlkampf mehr oder weniger Fake News als in früheren?

Was bedeutet der Wahlausgang für mich? Ein Ausblick

Nach einem kurzen Stimmungsbild aus Berlin sowie einem Blick auf die Reaktionen zur Bundestagswahl im Netz am Wahlsonntag, wird Professorin Riedl zum Abschluss noch einmal einen detaillierten Blick auf den Ablauf am Wahlabend und die Bedeutung der Bundestagswahl 2021 werfen: