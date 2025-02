Faktenfuchs: Wahlbeteiligung der Auslandsdeutschen ist unklar

Mehr als 200.000 Auslandsdeutsche im Wählerverzeichnis

Richtig ist: Bis zum 21. Februar 2025, also kurz vor der Wahl, ließen sich 213.255 Auslandsdeutsche ins Wählerverzeichnis eintragen. Das teilte die Bundeswahlleiterin (externer Link) mit, die von den Gemeindebehörden darüber unterrichtet wurde, wie viele Auslandsdeutsche sich eintragen ließen.

Deutsche im Ausland wählen in der Regel in der Kommune (externer Link), in der sie zuletzt vor ihrer Auswanderung gelebt hatten. Es sei denn, sie haben in den letzten 25 Jahren nie mindestens drei Monate in der Bundesrepublik gewohnt: Dann können sie sich bei der Gemeinde eintragen lassen, mit der sie am engsten verbunden sind. Die Kommunen sind also auch zuständig für den Versand der Wahlbenachrichtigungen und der Wahlunterlagen für die Briefwahl.

Laut einer Abfrage von SZ und NDR (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) gab es zum Beispiel bei den 80 größten deutschen Städten Unterschiede in der Geschwindigkeit. Während München am 04. Februar die Unterlagen an die Auslandsdeutschen verschickte, versandten manche Städte erst elf Tage später.

Keine Zahlen zu eingegangenen Stimmzetteln aus dem Ausland

Wie viele dieser 213.255 Personen, die im Wählerverzeichnis stehen, nun aber bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt haben – das wird nicht erfasst. Die Bundeswahlleiterin schreibt dem #Faktenfuchs: Die Stimmzettel der Auslandsdeutschen werden in den jeweiligen Kommunen ausgezählt.

"Es wird nicht vermerkt, ob der Wahlschein von einem im Ausland lebenden Wahlberechtigten stammt", so die Bundeswahlleiter. Demzufolge gibt es auch keine Zahlen, wie hoch die relative Wahlbeteiligung war.

Anzahl der Deutschen im Ausland wird nicht erfasst

Auslandsdeutsche unterliegen keiner Meldepflicht bei deutschen Behörden – daher wird auch nicht zentral erfasst, wie viele wahlberechtigte Auslandsdeutsche es gibt. Allerdings gibt es Schätzungen. So sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts der Deutschen Welle (externer Link): "Wir gehen insgesamt von drei bis vier Millionen aus."

Es gibt zumindest ein paar Hinweise. Für viele Mitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gibt es Zahlen der deutschen Staatsbürger, die jeweils 2015 dort lebten. Das teilt die OECD auf #Faktenfuchs-Anfrage mit. Die meisten Auslandsdeutschen, 318.000, lebten in der Schweiz. 225.000 lebten in Österreich, 137.000 in den Vereinigten Staaten, 135.000 im Vereinigten Königreich, 126.000 in Spanien und 114.000 in der Türkei.

Ein Drittel der Auslandsdeutschen in OECD-Ländern lebte 2015 in der Schweiz oder Österreich, schreibt Thomas Liebig, leitender Ökonom bei der OECD, dem #Faktenfuchs. Wenn man die übrigen Nachbarländer dazu nehme, seien es fast 40 Prozent.

BSW prüft Anfechtung der Wahl

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) prüft derweil, ob es die Wahl aufgrund der Auslandsdeutschen, die nicht wählen konnten, anficht. In einem #Faktenfuchs-Interview noch vor der Wahl sagte Alexander Thiele, Professor für Staatstheorie und Öffentliches Recht: "Das Verfassungsgericht wird nicht wegen ein paar Stimmen von Auslandsdeutschen sagen, dass die Wahl ungültig ist."

Auch andere Staatsrechtler (externer Link, möglicherweie Bezahl-Inhalt) halten es für sehr unwahrscheinlich, dass das BSW Recht bekommt. Unter anderem argumentieren sie, dass die Zahl der 213.000 Auslandsdeutschen zu gering sei, um an der Mandatsverteilung etwas zu ändern. Falls die Rechtmäßigkeit der Wahl tatsächlich aufgrund von Auslandsdeutschen, die nicht wählen konnten, geprüft wird, muss am Ende womöglich das Bundesverfassungsgericht entscheiden.

Fazit

Es wird nicht erfasst, welche Stimmzettel bei der Bundestagswahl von Auslandsdeutschen kommen. Auch die Gesamtanzahl der wahlberechtigten Deutschen mit Wohnsitz im Ausland ist nicht genau bekannt. Behauptungen dazu, wie viele Auslandsdeutsche gewählt haben, haben deshalb keine Grundlage.