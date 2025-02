Wählerwanderung: AfD gibt nur an eine Partei Stimmen ab

CDU/CSU: Wahlsieg mit Schönheitsfehlern

Die SPD mit dem schlechtesten Wahlergebnis seit 1887 - die Union nur mit dem zweitschlechtesten seit 1949. Vergleicht man das Unionsresultat mit den Wahlergebnissen der Merkel-Ära, so ist der Zugewinn von in Summe knapp viereinhalb Prozentpunkten für CSU und CDU nicht berauschend. Er reicht aber dank der massiven SPD-Verluste für einen klaren Regierungsauftrag.

Dabei kamen die stärksten Wählerströme von SPD und FDP, dazu 900.000 mobilisierter Ex-Nichtwähler. Etwas verloren hat die Union an die Ränder des politischen Spektrums: deutlich an die AfD, in geringerem Umfang an BSW und Linke.