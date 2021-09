Bundestagswahl: Briefwahl auf den letzten Drücker

Spätestens bis zum Freitag vor der Wahl, das ist der 24. September 2021, um 18.00 Uhr können noch Briefwahlunterlagen beantragt werden. Das machen Sie mit dem Formular auf der Rückseite des Wahlscheins. Sie füllen es aus und geben es bei der aufgedruckten Adresse ab. Der Postweg ist zu unsicher, denn bis zum 26. September um 18 Uhr muss Ihr Stimmzettel bei der Gemeinde (in größeren Städten: beim Wahlamt) vorliegen.

Der allerletzte Drücker

In bestimmten Fällen kommen Sie auch noch am Wahltag, also dem 26. September, bis 15.00 Uhr an die Wahlunterlagen. Zum Beispiel bei akuter, nachgewiesener Erkrankung.

Kein Postweg mehr

Auf dem Postweg bekommt man die Unterlagen dann allerdings definitiv nicht mehr. Wenn Sie selbst nicht dazu in der Lage sind, die Wahlunterlagen bei der Gemeinde abzuholen und dort wieder abzugeben, müssen Sie eine/n Bevollmächtigte/n vorbeischicken. Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln muss dort bis spätestens 18.00 Uhr am Wahltag vorliegen.

Zu Hause wählen - so geht's

Bei der Gemeinde bekommen Sie folgende Unterlagen:

den Wahlschein

den Stimmzettel, auf dem Sie die Parteienliste und/oder den/die Direktkandidaten oder -kandidatin ihrer Wahl ankreuzen

einen kleinen blauen Umschlag nur für den Stimmzettel

einen großen roten Umschlag, mit dem Sie alles (den blauen Umschlag mit dem Stimmzettel und den Wahlschein) zur Gemeinde bringen.

Wenn Sie in der Lange sind, selbst zur Gemeinde zu gehen, können Sie auch gleich an Ort und Stelle wählen. Die Gemeinde verwahrt Ihren Wahlschein bis zur Auszählung.