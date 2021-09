Wahl-Ticker Schwaben: CSU holt die meisten Direktmandate

15 Uhr: Claudia Roth (Die GRÜNEN) wählt in Augsburg

Bei der Stimmabgabe heute Nachmittag (26.9.) hat die Augsburger Bundestagsabgeordnete der Grünen, Claudia Roth, ihren Gemütszustand als "unruhige Ruhe" beschrieben. "So was hab ich, glaube ich, noch nie erlebt, dass man nicht sagen kann, es geht jetzt in die Richtung, sondern es kann ganz einfach viel passieren. Sie habe an mehr als 100 Wahlkampfveranstaltungen teilgenommen und sehr viele Menschen gesprochen, die gesagt hätten: So, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Roth habe bei dieser Wahl den starken Wunsch nach Veränderung wahrgenommen - es sei aber unklar, in welche Richtung die Veränderung gehen werde. Mit Verweis auf die Demonstrationen von Fridays for Future am vergangenen Freitag, auf denen auch in Schwaben tausende Menschen teilgenommen haben, betonte Roth: Diese Wahl sei entscheidend, um die negativen Folgen der Klimaerhitzung zu dämpfen. Sie hoffe, dass ihre Partei deutlich zulegen und bei der Regierungsbildung niemand an den Grünen vorbeikommen werde. Es ist die 11. Bundestagswahl, bei der die Vize-Präsidentin des Bundestags aktiv dabei ist.