Regierung schlägt 28. September 2025 für Bundestagswahl vor

Die nächste Bundestagswahl soll am 28. September 2025 stattfinden. Das Kabinett hat eine entsprechende Empfehlung an Bundespräsident Steinmeier abgegeben. Kanzler Scholz will dabei wieder antreten.