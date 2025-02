Wahlanalyse: Erstwähler wählen links, Arbeiter die AfD

Die folgende Grafik vergleicht die Stimmanteile der unter 25-Jährigen und der 60-Jährigen und Älteren miteinander. Die Union ist deutlich die stärkste Kraft bei den Wählerinnen und Wählern ab 60, gefolgt von SPD und AfD. Bei den Grünen und der FDP halten sich Jüngere und Ältere in etwa die Waage. Am deutlichsten ist der Ausschlag zugunsten der Jungen bei der Linken. Die AfD ist in diesem Alterssegment ebenfalls stärker.