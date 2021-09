Wahl-Ticker Oberpfalz: CSU holt alle Direktmandate

20.13 Uhr: Füracker: "Für CSU war nicht mehr drin"

Die CSU hat bei der Bundestagswahl aus Sicht von Bayerns Finanzminister Albert Füracker "das maximal Mögliche erreicht". Erfreulich sei das Ergebnis aber natürlich nicht, sagte Füracker dem BR. Der CSU-Politiker aus dem Landkreis Neumarkt macht dafür auch die Freien Wähler verantwortlich, die die CSU "in ganz großer Brutalität" bekämpft hätten. "Wir müssen endlich aufhören, uns im bürgerlichen Lager gegenseitig zu bekämpfen", fordert Füracker.

Aus seiner Sicht hätte es für die Union zum Wahlsieg gereicht, wenn die Stimmen für die Freien Wähler an die CSU gegangen wären: "Die 1,7 Prozent, die zum Beispiel uns auf Bundesebene weggenommen wurden, hätten dazu geführt, dass wir eindeutig vor Scholz liegen würden als CDU/CSU." Nun könne man "mit Mühe und Not noch verhindern, dass wir diesen Linksrutsch haben, das haben wir ausschließlich dem CSU-Ergebnis zu verdanken".

Alle Umfragen hätten bestätigt, dass man mit CSU-Chef Markus Söder eine bessere Chance gehabt hätte. "Wir haben darauf hingewiesen (...), dass es kompliziert wird, die Umfragen waren ja damals schon in ähnlicher Weise", so Füracker. Man habe gekämpft und alles getan. Markus Söder habe "einen sehr sehr ordentlichen Beitrag eingebracht mit unserem Ergebnis in Bayern, das sicher bundesweit das beste sein wird". Dass CDU-Chef Armin Laschet auch als möglicher Zweitplatzierter Sondierungsgespräche mit möglichen Koalitionspartnern führen will und einen Regierungsanspruch formuliert hat, hält Füracker für legitim, aber: "Es werden schwierige Verhandlungen sein, da brauchen wir uns nichts vormachen".