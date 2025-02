Wahl-Ticker: Wahlbeteiligung an der Urne dieses Mal höher

11.25 Uhr: Unionskanzlerkandidat Merz wählt im Sauerland

Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, Friedrich Merz, hat in seinem Wohnort Arnsberg im Hochsauerlandkreis gewählt: Zum Wahllokal kam er zu Fuß, in der Wahlkabine setzte er seine Kreuze zügig und im Stehen und warf dann seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Ein Statement für die wartenden Journalisten gab er nicht. Im Anschluss wollte Merz nach Berlin reisen. In den Umfragen vor der Wahl lag die Union klar vorn – Merz wird als künftiger Kanzler gehandelt.

Der Hochsauerlandkreis ist Merz' Wahlkreis. Bei der Bundestagswahl 2021 hatten 40,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler dort für Merz gestimmt.

11.20 Uhr: Kanzler Scholz gibt seine Stimme in Potsdam ab

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in Potsdam in Brandenburg gewählt. Er lief zu Fuß zum Wahllokal in Potsdam. Beim Verlassen des Wahllokals reckte er den Daumen. Zuvor war Scholz am Morgen in Begleitung von Personenschützern noch beim Joggen in Potsdam gewesen.

Scholz tritt als Direktkandidat in Potsdam unter anderem gegen Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock an. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 hatte er dort 34 Prozent der Stimmen bekommen. Falls er das Direktmandat gewinnt, will er die gesamte Legislaturperiode im Bundestag bleiben – auch wenn er nicht erneut Regierungschef wird.