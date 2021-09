SPD auf Siegerkurs - Machtpoker ums Kanzleramt

Es ist ein Absturz für die Union: Nie zuvor lagen CDU und CSU bei einer Bundestagswahl unter der 30-Prozent-Marke – dieses Mal sind es weniger als 25 Prozent. Und doch will Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sich nicht in die Rolle des Wahlverlierers drängen lassen – und kündigte keine Stunde nach Schließung der Wahllokale an, trotz der satten Verluste eine Regierung unter seiner Führung bilden zu wollen.

SPD-Kandidat Olaf Scholz wiederum verweist auf das dicke Plus seiner Partei bei dieser Wahl – und den Vorsprung von nahezu zwei Prozentpunkten auf die Union. "Ich glaube, dass wir daraus auch den Auftrag auf die Regierungsbildung ableiten können", sagte er in der ARD. Die Bürgerinnen und Bürger wollten einen Wechsel und wünschten sich, dass er neuer Kanzler "Olaf Scholz heißt". Somit bleibt an diesem Wahlabend weiter offen, wer die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel antreten wird.

Grüne und FDP werden wohl zu Kanzlermachern

Die Entscheidung darüber werden aller Voraussicht nach aber weder Laschet noch Scholz treffen – sondern jene beiden Parteien, die sie jeweils zur Regierungsbildung benötigen würden: die Grünen und die FDP. Einer Fortsetzung der Großen Koalition hatten Union wie SPD vorab eine Absage erteilt, somit heißen die Alternativen aktuell: Ampel (SPD, Grüne, FDP) oder Jamaika (Union, Grüne, FDP). Rot-Rot-Grün hätte aktuellen Umfragen zufolge keine Mehrheit im neuen Bundestag.

Grünen-Co-Chef Robert Habeck deutete bereits schnelle Gespräche mit der FDP an, ohne die Liberalen namentlich zu nennen: Es könne jetzt hilfreich sein, wenn eigentlich politisch sehr unterschiedliche Parteien miteinander redeten und ausloteten, ob Brücken gebaut und gemeinsame Projekte gefunden werden könnten, sagte er. Die Grünen blieben mit ihrer ersten Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bei dieser Wahl zwar hinter ihren eigenen Ansprüchen zurück, sind aber klar drittstärkste Kraft im Land.

Lindner bekräftigt Sympathie für Jamaika

Die FDP legte leicht zu und bleibt zweistellig. Parteichef Christian Lindner kündigte Verhandlungen mit allen demokratischen Parteien an – bekräftigte aber seine Sympathien für Jamaika wegen der "größten inhaltlichen Übereinstimmungen".

Für die AfD – bisher größte Oppositionsfraktion im Bundestag – geht es bei dieser Wahl deutlich nach unten. Noch stärker fielen die Verluste der Linken aus: Für sie wurde der Abend zur Zitterpartie, ob sie es überhaupt wieder in den Bundestag schafft. Erst die Nachricht, dass die Linkspartei mit großer Sicherheit mindestens drei Direktmandate geholt hat, brachte späte Erleichterung: Damit wäre es unerheblich, wenn die Linke beim Zweitstimmenergebnis die Fünf-Prozent-Hürde nicht überschreiten sollte. Hintergrund ist die sogenannte Grundmandatsklausel: Erreicht eine Partei drei oder mehr Direktmandate, wird die Fünf-Prozent-Sperre außer Kraft gesetzt und es erfolgt eine Mandatsvergabe nach Zweitstimmenergebnis.