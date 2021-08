03.08.2021, 17:59 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Grünen-Wahlkampf: Moor statt Hochwassergebiet

Sollten die Grünen an die Regierung kommen, wollen sie mit einem Sofortprogramm die Klimapolitik umkrempeln. Annalena Baerbock und Robert Habeck haben es heute vorgestellt und hoffen, so im Wahlkampf wieder in die Offensive zu kommen.