SPD gewinnt Bundestagswahl - Machtpoker ums Kanzleramt

Es ist ein Absturz für die Union: Nie zuvor lagen CDU und CSU bei einer Bundestagswahl unter der 30-Prozent-Marke - jetzt sind es nach Auszählung aller Wahlkreise 24,1 Prozent, ein Minus von 8,8 Prozentpunkten gegenüber 2017. Stärkste Kraft ist die SPD mit 25,7 Prozent. Damit legten die Sozialdemokraten 5,2 Punkte zu. Da neben dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz auch der Unions-Bewerber Armin Laschet ankündigte, eine Regierung bilden zu wollen, steuert Deutschland auf einen Machtpoker zu.

Wenn es keine Neuauflage der Große Koalition geben soll, kommt nur ein Dreierbündnis in Frage. Sowohl die Union als auch die SPD wären dabei auf Grüne und FDP angewiesen. Die Grünen blieben mit ihrer ersten Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zwar hinter den eigenen Erwartungen zurück, verbesserten sich aber im Vergleich zu 2017 um 5,9 Punkte auf 14,8 Prozent. Die FDP legte auf 11,5 Prozent zu (+0,8 Punkte).

Verluste für AfD und Linke

Für die AfD - bisher größte Oppositionsfraktion im Bundestag - ging es bei dieser Wahl deutlich nach unten: Sie kam nur noch auf 10,3 Prozent (-2,3 Punkte). Noch stärker fiel der Verlust der Linken aus: Für sie wurde der Abend zur Zitterpartie, ob sie es überhaupt wieder in den Bundestag schafft. Am Ende waren es 4,9 Prozent (-4,3 Punkte).

Damit blieb die Partei zwar unter der Fünf-Prozent-Hürde – gehört dem neuen Bundestag aber trotzdem an, weil sie drei Direktmandate holte. Hintergrund ist die sogenannte Grundmandatsklausel: Erreicht eine Partei drei oder mehr Direktmandate, wird die Fünf-Prozent-Sperre außer Kraft gesetzt und es erfolgt eine Mandatsvergabe nach Zweitstimmenergebnis. Für eine Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei reicht es bei diesem Wahlergebnis nicht.

Alle weiteren Parteien kamen zusammen auf 8,7 Prozent (+3,7). Die Wahlbeteiligung lag dieses Mal mit 76,6 Prozent über dem Niveau von 2017 (76,2 Prozent).

Scholz: Bürger wollen einen Wechsel

CDU-Chef Laschet will sich ungeachtet der historischen Wahlpleite nicht in die Rolle des Verlierers drängen lassen - keine Stunde nach Schließung der Wahllokale verkündete er: "Wir werden alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden." Der CSU-Vorsitzende Markus Söder wertete das Wahlergebnis als eine "Klatsche" für Rot-Rot-Grün und damit auch als Votum gegen Scholz.

Scholz wiederum verwies auf das dicke Plus seiner Partei bei dieser Wahl und den Vorsprung auf die Union. "Ich glaube, dass wir daraus auch den Auftrag auf die Regierungsbildung ableiten können", sagte er in der ARD. Die Bürgerinnen und Bürger wollten einen Wechsel und wünschten sich, dass der neue Kanzler "Olaf Scholz heißt". Somit bleibt vorerst offen, wer die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) antreten wird.

Jamaika oder Ampel?

Grünen-Co-Chef Robert Habeck deutete bereits schnelle Gespräche mit der FDP an. Im BR-Interview verwies Habeck am Sonntagabend darauf, er habe "exakt diese Situation auch schon in Schleswig-Holstein" gehabt, damals waren ebenfalls Ampel und Jamaika möglich. Dort habe man nach Brücken gesucht und gefunden. Auf die Frage, was das für den Bund heiße, sagte Habeck: "Dass man vielleicht erst mal mit der FDP redet."

FDP-Chef Christian Lindner kündigte Verhandlungen mit allen demokratischen Parteien an – bekräftigte aber seine Sympathien für ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen wegen der "größten inhaltlichen Übereinstimmungen".