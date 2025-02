Bundestagswahl: Das war bei der Wahl in Bayern besonders

In keinem anderen Bundesland ist die Wahlbeteiligung so hoch wie in Bayern. Laut Landeswahlleiter liegt die Wahlbeteiligung im Freistaat bei 84,5 Prozent – und damit zwei Prozentpunkte über dem gesamtdeutschen Ergebnis. Das ist mit 82,5 Prozent bereits der beste Wert seit der Wahl 1990.

Rekord bei den Erststimmen im Freistaat

Auch im Freistaat ist die Wahlbeteiligung in diesem Jahr deutlich höher als bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 (79,9 Prozent). Besonders sticht der Wahlkreis München-Land hervor: Mit 88,1 Prozent ist er nicht nur bayernweit bei der Wahlbeteiligung an erster Stelle, sondern auch bundesweit. Sieben der zehn Wahlkreise mit der höchsten Wahlbeteiligung befinden sich in Bayern.

Einen weiteren Rekord hält der Freistaat bei den meisten Erststimmen. Die Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär (CSU) hat die meisten Erststimmen für ihre Partei geholt. In ihrem unterfränkischen Wahlkreis Bad Kissingen gewinnt sie mit 50,5 Prozent deutlich. Auch die bundesweit zweithöchste Zahl geht an eine CSU-Politikerin: Emmi Zeulner mit 49,3 Prozent im oberfränkischen Kulmbach.

Höchstes AfD-Ergebnis im Westen Deutschlands in Bayern

Die AfD kann vor allem in ostbayerischen Wahlkreisen punkten: In keinem anderen westdeutschen Wahlkreis hat die AfD so viele Zweitstimmen bekommen wie in Deggendorf. Dort holt sie 29,2 Prozent. Obwohl sie damit nicht an ihre hohen Werte in den zahlreichen Wahlkreisen im Osten des Landes herankommt, zeigen sich Parallelen: Die AfD gewinnt oft in Gebieten, die schwach besiedelt sind. In Städten schneidet sie deutlich schlechter ab. Die Partei holt ihr bestes Ergebnis bundesweit im sächsischen Wahlkreis Görlitz mit 46,7 Prozent.

Wahl im Landkreis Traunstein

Auf eine weitere Wahl müssen sich die Bürgerinnen und Bürger im Stimmkreis Traunstein einstellen. Der dortige Landrat Siegfried Walch (CSU) war für den Bundestag angetreten und hat sich mit 46,9 Prozent das Direktmandat gesichert. Walch löst damit den langjährigen Bundestagsabgeordneten Peter Ramsauer (CSU) ab.

Weil die Position des Landrats durch die Wahl von Walch vakant geworden ist, soll die vorgezogene Landratswahl im gesamten Landkreis Traunstein wohl Mitte 2025 stattfinden. Aus dem Landratsamt heißt es, dass ab der konstituierenden Sitzung des Bundestags und bis zur Landratswahl der stellvertretende Landrat Josef Konhäuser die Geschäfte übernehmen wird.

