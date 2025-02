Jetzt live: Wie wählt Bayern? Wie wählt Deutschland?

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition finden heute die vorgezogenen Bundestagswahlen statt. Fast 60 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Wie wird Deutschland wählen und wie sieht es in den bayerischen Wahlkreisen aus? Wir informieren bei BR24live über alle wichtigen Informationen rund um den Wahlabend.

BR24live 17 Uhr: Was Sie über den Wahlabend wissen müssen

Der Livestream von BR24 startet um 17 Uhr mit einem Warm-up und Ausblick auf den Wahlabend. Was erwartet uns? Welche Rolle spielte das Ampel-Aus vergangenes Jahr? Welche Themen waren im Wahlkampf relevant? Darüber sprechen wir mit Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl.

Außerdem werfen wir einen Blick ins Netz: Was beschäftigt die User?

Wie ist die Lage in Berlin? Diese Frage klären wir mit unserem Korrespondenten Tim Aßmann aus dem BR-Hauptstadtstudio.

Moderation: Christina Metallinos. BR24 Social-Expertin: Julia Brestrich.

BR24 Wahl 17.15 Uhr: Die Entscheidung

Rechtzeitig vor der Prognose um 18 Uhr geben wir ab zu den Kollegen unserer BR24 Wahl-Sondersendung im BR Fernsehen.

Neben aktuellen Zahlen gibt es Interviews und Hintergrund-Informationen. Es moderieren Ursula Heller und Andreas Bachmann.

BR24live 19.45 Uhr: Für welche Koalition reicht es?

Um 19.45 Uhr gibt es ein erneutes Update bei BR24live. Welche Parteien haben es in den Bundestag geschafft und wer könnte mit wem koalieren? Wie sehen die Reaktionen aus?

In diesem Stream wieder mit dabei: Politikwissenschaftlerin Riedl von der Universität der Bundeswehr in München und Hauptstadtkorrespondent Aßmann.

Mitreden! 20 Uhr: Bayern diskutiert über die Wahl

Ab 20 Uhr gibt es bei BR24 Radio und im Livestream eine spannende Diskussion über den Wahlabend. Jasmin Riedl, Tim Aßmann und Julia Brestrich freuen sich auf Meinungen der Hörer und User.

Diskutieren Sie mit unter 0800 - 80 80 789!

Moderation: Christian Orth.

BR24live 21.30 Uhr: Wie sieht es in bayerischen Wahlkreisen aus?

Um 21.30 Uhr melden wir uns nochmals mit einem Update aus dem BR24 Newsroom. Was sagen die aktuellen Zahlen und wie hat Bayern gewählt? Was war der Aufreger des Abends? Welche Gerüchte oder Falschmeldungen kursieren? Darum geht es in einem Kollegengespräch mit Max Gilbert vom BR24 Faktenfuchs.

Eine Einschätzung aus Berlin kommt von BR-Korrespondent Jan Zimmermann, die Analyse liefert Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl.