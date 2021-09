Wie viel Taktik ist beim Wählen möglich?

Die Unendlichkeit der Koalitionsoptionen

Was damit gemeint sein könnte, zeigt der Blick auf die derzeitigen Optionen: Es gibt viele davon. Man kann Sympathiebekundungen der Kandidaten aus Triellen und Wahlkampfauftritten zusammenzählen und die letzten Umfragen dazu. Dann scheinen zwei Konstellationen am ehesten zu bestehen: Jamaika – ein Bündnis aus Union, Grünen und FDP. Oder eine Ampel – die Koalition aus SPD, Grünen und FDP.

Weniger wahrscheinlich erscheinen eine Deutschlandkoalition aus SPD, Union und FDP, sowie GroKo reloaded. Möglich sind sie trotzdem, genauso wie ein rot-grün-rotes Bündnis. Und vielleicht reicht es sogar für eine rot-grüne Koalition, wenn es die Linke nicht in den Bundestag schafft. Nur eines machen alle Parteien deutlich: Die AfD wird keine Bündnisoption haben.

Taktik 2.0: Den Kanzlerkandidaten wählen

Noch schwieriger wird es für Wähler, die einen Kandidaten den Einzug ins Kanzleramt ermöglichen wollen. Wer einen Kanzler Armin Laschet möchte, dem bleibt im Prinzip nur, CDU oder CSU zu wählen. Denn obwohl die FDP zwar immer wieder die Gemeinsamkeiten mit der Union betont und auch, dass sie am liebsten mit Laschet regieren würde – ausgeschlossen hat sie nie, auch Scholz zum Bundeskanzler zu wählen.

Wer dagegen Olaf Scholz als Kanzler sehen will, muss wohl die SPD wählen. Allerdings könnte auch eine Stimme für die Linkspartei bei Kanzler Scholz landen – durch ein dazugehöriges rot-grün-rotes Bündnis, auch wenn das nicht sehr wahrscheinlich ist. Undenkbar ist es nicht: Weil viele Jusos für die SPD in den Bundestag einziehen könnten, würde das Scholz unter Druck setzen, zumindest auch in diese Richtung zu sondieren. Sollte es die Linkspartei nicht erneut in den Bundestag schaffen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Scholz an der Spitze eines rot-grünen Bündnisses Kanzler würde.

Eine Stimme für die Grünen dürfte in erster Linie eine Stimme für die Kandidatin Baerbock sein. Dass die grüne Spitzenkandidatin ins Kanzleramt einziehen wird, sehen die letzten Umfragen allerdings eher nicht. Albrecht von Lucke verweist deshalb auf die sogenannte Wasted-Vote-Strategie. Wählerinnen und Wähler, die davon ausgingen, dass ihre Partei bei der Bildung einer Koalition nicht zum Zuge kommt, würden ihre Stimme durch eine Präferenz bei der Partei des möglichen Kanzlers "dann doch noch werthaltig machen".

Sollten die Parteien wirklich vorab mehr ausschließen?

Die Parteien könnten es den Wählern natürlich einfacher machen, indem sie sich vorab klarer positionieren und zumindest sagen, mit wem sie nicht zusammengehen wollen. Im Zweifel würde dieses Ausschließen aber wohl gerade mal bis zur ersten Hochrechnung am Wahlabend halten. Wenn sieben Parteien in den Bundestag einziehen und die großen Volksparteien von Ergebnissen um die 30 Prozent nur noch träumen können, wäre der Ausschluss von demokratischen Optionen – unter Ausschluss der Extremen – wohl eher unseriös.