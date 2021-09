Was tun fürs Klima? Das sagen die kleineren Parteien

Wie kann man den Klimawandel aufhalten? Einige Positionen jener Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind. Ein Blick in die Wahlprogramme und in den Wahl-O-Maten der Bundeszentrale für politische Bildung.

Höhere Steuern auf Flüge?

Fliegen wird aktuell subventioniert - denn der Treibstoff Kerosin wird nicht besteuert. Einige kleine Parteien wollen das ändern. Die Freien Wähler sagen, die Struktur der Billigflieger zu erhalten widerspreche einem verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern. Die Bayernpartei spricht sich laut Wahl-O-Mat für "vergleichbare Kosten im Mobilitätsbereich" aus.

Die ÖDP fordert laut Wahl-O-Mat eine Kerosinsteuer. Im Wahlprogramm spricht sich die Partei auch für ein Verbot von Flügen unter 700km aus und will die Mehrwertsteuerfreiheit für den Flugverkehr, Flughäfen und Flugtickets abschaffen.

Die Partei ergänzt satirisch: "Damit Flugreisen aber auch für Normalverdiener noch drin sind, wird eine neue Klasse eingeführt: Sitzplätze."

Übersicht zum Thema Höhere Steuern Flüge

Diese Parteien stimmen zu: Freie Wähler, Die Partei, Tierschutzpartei, NPD, Piraten, ÖDP, V-Partei3, Bayernpartei, MLPD, DKP, Die Humanisten, dieBasis, Team Todenhöfer, Volt

Diese Parteien haben eine neutrale Position: Gesundheitsforschung, du., Unabhängige

Diese Parteien stimmen nicht zu: BüSo, Bündnis C, III. Weg, LKR,

Verbrenner langfristig zulassen?

Die Frage, ob neue Autos mit Verbrennermotoren langfristig zugelassen werden sollten, wird von den Kleinparteien kontrovers diskutiert.

Die Bayernpartei ist zwar für eine langfristige Zulassung, gleichzeitig müsse aber in innovative Technik investiert werden, um die Schadstoffbelastung zu minimieren. In eine ähnliche Richtung argumentieren die Freien Wähler und betonen: Elektromobilität, Gas, Wasser- und Biokraftstoff könnten wichtige Bausteine für einen klimafreundlichen Umbau des Verkehrssektors sein.

Die ÖDP spricht sich ebenfalls für eine Elektrifizierung des Verkehrs aus - allerdings fordert sie einen Neuzulassungsstopp für Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2025. Auch Sharing-Modelle und der öffentliche Nahverkehr müssten gestärkt werden.

"Die Partei" erklärt sich in dem Zusammenhang satirisch als Verbotspartei. Vor allem SUVs wollen sie verbieten - wegen des Stahlverbrauchs, den verursachten CO2-Emissionen, oder der Parksituation.

Übersicht zum Thema Verbrennermotoren

Diese Parteien stimmen zu: Freie Wähler, NPD, Piraten, Bayernpartei, BüSo, Die Humanisten, dieBasis, Bündnis C, III. Weg, LKR, Team Todenhöfer, Unabhängige

Diese Parteien haben eine neutrale Position: Gesundheitsforschung

Diese Parteien stimmen nicht zu: Die Partei, Tierschutzpartei, ÖDP, V-Partei3, MLPD, DKP, du., Volt

Kohleausstieg vor 2038?

Ab 2038 will Deutschland ohne Kohlestrom auskommen. Einige Parteien wollen den Kohleausstieg vorziehen - die ÖDP will den Ausstieg vor 2030. Bis dahin wolle man eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien. Die Satirepartei Die Partei will den Ausstieg "immer ein Jahr früher als irgendeine andere Partei sagt".

Die Bayernpartei sieht den Freistaat auf dem besten Weg, schon vor 2038 auf Kohle verzichten zu können.

Die Freien Wähler hingegen stimmen einem früheren Ausstieg nicht zu und verweisen auf einen historischen Umbruch für die Kohleabbaureviere. "Die Folgen aus dem Kohleausstieg müssten gemindert und ökologisch wie auch finanziell ausgeglichen werden", heißt es im Wahl-O-Mat. Damit trotz Kohleausstieg eine verlässliche Energieversorgung garantiert werden kann, muss das Verteilnetz ausgebaut werden, heißt es im Wahlprogramm.

Übersicht zum Thema Kohleausstieg

Diese Parteien stimmen zu: Die Partei, Tierschutzpartei, Piraten, ÖDP, V-Partei3, Bayernpartei, MLPD, DKP, Die Humanisten, du., Volt

Diese Parteien haben eine neutrale Position: Gesundheitsforschung, dieBasis, Unabhängige

Diese Parteien stimmen nicht zu: Freie Wähler, NPD, BüSo, Bündnis C, III. Weg, LKR, Team Todenhöfer

Förderung der Windenergie beenden?

Auch wenn die Freien Wähler Windenergie weiter fördern wollen: Die Strategie des Ausbaus sei stark überholungsbedürftig. Die Partei ist für eine dezentrale Energieerzeugung, bei der die Gemeinden und Bürger vor Ort einbezogen werden.

Die ÖDP argumentiert, um bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen und die Energieversorgung auf nachhaltige Energiequellen umzustellen, sind auch entsprechende Förderungen notwendig.

Auch Die Partei ist dagegen, die Förderung von Windenergie einzustellen: "Durch die Klimakrise wird es eh schon zu warm. Wenn man jetzt noch die großen Ventilatoren abstellt...", gibt sie satirisch im Wahl-O-Mat zu Bedenken.

Die Bayernpartei vertritt eine neutrale Position in dieser Frage. Allerdings sollte die Ungleichbehandlung von Großbetrieben und Genossenschaften beendet werden.

Übersicht zum Thema Windenergie

Diese Parteien stimmen zu: NPD, BüSo, Bündnis C, III. Weg, LKR, Unabhängige

Diese Parteien haben eine neutrale Position: Bayernpartei, Gesundheitsforschung, dieBasis

Diese Parteien stimmen nicht zu: Freie Wähler, Die Partei, Tierschutzpartei, Piraten, ÖDP, V-Partei3, MLPD, DKP, Die Humanisten, du., Team Todenhöfer, Volt