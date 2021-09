Gute Aussichten auf die Regierung für die FDP

Wahlkampf vor dem Bahnhof in München-Pasing. Der 35-jährige Generalsekretär der bayerischen FDP, Lukas Köhler, trägt – passend zur Parteifarbe – eine gelbe Maske und bietet den Passanten Flyer an. Seit 2017 gehört er dem Bundestag an, am 26. September will er wiedergewählt werden. Mit Platz 4 auf der Landesliste der FDP in Bayern sind die Aussichten für ihn gut.

Wahlkampf mit Rückenwind – auch dank der Schwäche der anderen

Auch die Stimmung am Infostand ist gut. Die FDP sei in der Wirtschaftspolitik ein Faktor, auf den man nicht verzichten sollte, meint ein Passant. Eine andere Wählerin zeigt Sympathien für die FDP, weil sie weder Armin Laschet noch Olaf Scholz oder Annalena Baerbock für überzeugend hält. Eine Einschätzung, die einer der FDP-Mitarbeiter am Infostand durchaus für repräsentativ hält: Selten seien so viele Leute "verzweifelt" gewesen, was man denn dieses Mal wählen könne – und zeigten sich daher interessiert am Wahlprogramm seiner Partei.

Da habe man schon ganz anderes erlebt, gibt der junge Liberale zu. Er erinnert an den Gegenwind, den die Partei im Kommunalwahlkampf 2020 gespürt habe. Das war kurz nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen – mit Stimmen der AfD. Die Umfragewerte der Partei gingen in den Keller.

FDP punktet mit Corona, Digitalisierung – und Optimismus

Inzwischen hat sich die FDP mit Werten um die elf, zwölf Prozent deutlich erholt. Mit ihrer Kritik an so manchen Corona-Maßnahmen konnte die Partei punkten. Und neben der Wirtschaftskompetenz komme auch die aufgeschlossene Position der FDP zur Digitalisierung bei den Leuten gut an, sagt Lukas Köhler. Die Partei versprühe Fortschritt und Optimismus – das verkörpere besonders FDP-Chef Christian Lindner.

Freilich: Bei der FDP weiß man, dass man trotzdem nicht abheben darf. Die Liberalen sind ein ständiges Auf und auch wieder Ab gewohnt. Zur Erinnerung: 2009 konnte die Partei mit einem Ergebnis von fast 15 Prozent einen großen Erfolg feiern. Unter Guido Westerwelle kehrte sie nach sieben Jahren Opposition in die Regierung zurück. Doch nur vier Jahre später flog die Partei aus dem Bundestag.

Lindners Entscheidung aus 2017 wirkt nach

Und dann war da noch der Herbst 2017: Christian Lindner hatte die FDP zwar mit einem Ergebnis von 10,7 Prozent zurück in den Bundestag geführt, ließ aber die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition mit CDU/CSU und Grünen platzen. Seine Begründung damals lautete, es sei besser nicht zu regieren als schlecht zu regieren. Manche Unterstützer, gerade aus der Wirtschaft, nahmen ihm das übel. Und auch am Infostand der FDP vor dem Pasinger Bahnhof erinnert eine Passantin daran: Die Partei fordere viel, sei aber nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Christian Lindner betont jetzt im Wahlkampf, mit der damaligen Entscheidung habe die Partei bewiesen, dass für sie tatsächlich Inhalte und nicht Karrieren zählten: "Man kann uns also glauben, wenn wir sagen, dass wir uns an Inhalten orientieren." Für mögliche Koalitionsverhandlungen in diesem Herbst sieht er sich gestärkt. Bis hin dazu, "im Zweifel Nein zu sagen, wenn wieder beabsichtigt ist, unser Land nach links zu verschieben", so Lindner.

Politologin Münch sieht Lindner unter Druck

Da ist die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch skeptisch. Der FDP-Vorsitzende stehe vor dem Hintergrund der Erfahrung im Herbst 2017 unter Druck, die eigene Partei in die Regierung zu führen. Und das wüssten natürlich auch die künftigen Verhandlungspartner, so die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Der Spielraum in möglichen Koalitionsverhandlungen wäre also nicht unbegrenzt. Der FDP komme gleichwohl eine besondere Rolle zu, so Münch.

"Eine Rolle, die ihr aus der alten Bundesrepublik wohlvertraut ist: Sie ist wieder die Kanzlermacherin." Ursula Münch

Präferenz für die Union, doch auch die Ampel ist möglich

Klar ist: Christian Lindner - mit dem Armin Laschet schon eine Regierung in Nordrhein-Westfalen gebildet hat - würde sich, wenn er denn könnte, für ein Bündnis unter Führung Laschets entscheiden. Auch wegen der programmatischen Nähe zwischen Union und FDP in der Wirtschafts- und der Klimapolitik. Zugleich will Lindner eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen, wie es sie bereits in Rheinland-Pfalz gibt, nicht gänzlich ausschließen. Vielleicht auch, weil Olaf Scholz andernfalls eine Koalition mit der Linken eingehen könnte – und dann käme auf Christian Lindner wieder eine schwierige Entscheidung zu, wie vor vier Jahren im Herbst 2017.