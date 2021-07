Ambitioniert und optimistisch: Freie Wähler streben nach Berlin

"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!" brüllen die Fußballfans begeistert beim DFB-Pokal. Ähnlich enthusiastisch wirkte Hubert Aiwanger am Parteitag Mitte Juli, als er im Nürnberger Fußballstadion, umgeben von schwarz-rot-goldenen Flaggen, den Delegierten zurief: "Deutschland braucht uns, wir stehen bereit, wir kommen nach Berlin!" Das Publikum applaudierte. Der Parteichef und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl ließ sich feiern. Spätestens jetzt besteht kein Zweifel mehr: Die Mission Berlin ist in vollem Gange.

Parteichef Aiwanger will in den Bundestag einziehen

Seit einigen Wochen wirkt Aiwanger geradezu euphorisch, wenn es um den möglichen Einzug der Freien Wähler in den Bundestag geht. Der passionierte Jäger hat sein Ziel ins Visier genommen: "Ich will jetzt nicht in erster Linie andere Parteien jagen, sondern ich jag dem Ziel hinterher, Deutschland zu retten", sagt Aiwanger. Vieles sei in den letzten Jahren aufs falsche Gleis gesetzt worden. Als Beispiel nennt er die Bundesnotbremse im Kampf gegen das Coronavirus.

Freie Wähler werben für eine Bundesregierung ohne Grüne

Die Freien Wähler werben damit, Politik mit "gesundem Menschenverstand" zu machen: bodenständig und unideologisch. Probleme müssten von allen Seiten betrachtet werden, aus der eigenen Lebenserfahrung heraus, erklärt Aiwanger. Die großen Wahlkampfthemen sind die Abschaffung der Erbschaftssteuer, die Förderung der Wasserstofftechnologie oder die Stärkung der heimischen Landwirtschaft. Und Aiwanger wirbt vor allem für eine Regierung ohne Beteiligung der Grünen: "Wir wollen verhindern, dass Frau Baerbock Bundeskanzlerin wird. Wir brauchen eine Koalition der Mitte."

Gemeint ist eine Koalition aus Freien Wählern mit der Union - eventuell zusammen mit der FDP. Die Chance für einen Bundestagseinzug der eigenen Partei sieht der Spitzenkandidat optimistisch. 2013 sind die Freien Wähler zum ersten Mal bei der Bundestagswahl angetreten. Damals kamen sie auf ein Prozent. 2017 fuhren sie das gleiche Ergebnis ein. In den vergangenen Monaten sah es für die Freien Wähler besser aus. In bundesweiten Umfragen lagen sie stets bei drei Prozent. Da sei der Sprung über die magische Fünfprozenthürde nicht mehr weit, konstatiert Aiwanger. Er hofft dabei auf enttäuschte, konservative Wähler, denen die CSU zu grün geworden ist. Die jetzige Bundesregierung nennt er "durchgeknallt".

Söder: "Wer Freie Wähler wählt, verschenkt seine Stimme"

CSU-Chef Markus Söder kontert: Die Freien Wähler zu unterstützen bringe überhaupt nichts. Das sei eine verlorene Stimme. Wer sich bei der Bundestagswahl für die Freien Wähler entscheidet, "muss damit rechnen, dass er dann am Ende vielleicht doch die Grünen ins Kanzleramt bekommt".

Gerade auf dem Land könnten die Freien Wähler der CSU aber einige Wähler abwerben. Das wissen beide Parteien. Und das macht sich auch im Wahlkampf bemerkbar. Der Ton ist rauer geworden in den vergangenen Wochen. Was macht das mit der Koalition in Bayern? Wird der Wahlkampf für sie zu einer Zerreißprobe? Aiwanger beschwichtigt: Das sei politisches Alltagsgeschäft. Narben bleiben keine, wenn es keine weiteren Wunden gibt, meint der Vorsitzende der Freien Wähler. Schließlich würden Söder und er selbst immer wieder Dinge sagen, die dem anderen nicht gefallen. "Zuletzt wurde er von der Stiko aufgefordert, seine Impfaussage zurückzunehmen und er hat mich wegen dieser anderen Äußerung kritisiert. Da darf man keine beleidigte Leberwurst sein", meint Aiwanger.

"Diese andere Äußerung" – damit meint er seine Warnung vor einer "Apartheidsdiskussion" beim Thema Impfzwang. Nicht nur die CSU beschuldigte Aiwanger daraufhin, gezielt im AfD-Lager zu fischen. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer warf den Freien Wählern kürzlich vor, "die bürgerliche Koalition zu spalten" und Wahlkampfkostenerstattung zu kassieren - ohne, dass irgendeine Chance bestünde, in den Bundestag einzuziehen.

Aiwanger würde seinen Posten als Wirtschaftsminister aufgeben

Dass die Freien Wähler auch vom Koalitionspartner häufig noch als Kommunalpartei belächelt werden und so Mancher ihre Berlin-Ambitionen als größenwahnsinnig bezeichnet, wischt Freie Wähler-Chef Aiwanger mit einer schnellen Handbewegung weg. Er sieht die kommunalpolitische Verankerung seiner Partei als Chance und nicht als Makel. Im Gegensatz zu vielen Abgeordneten in Berlin, hätten sie ein Rathaus wenigstens schon einmal von innen gesehen, spottet Aiwanger in diesem Zusammenhang gern. Viele Themen, die vor Ort, in den Kommunen wichtig seien, würden in Berlin entscheiden, erklärt er. Deswegen wolle Aiwanger nach Berlin, um nicht immer "wie an eine kranke Kuh heranbeten zu müssen", wenn er "dort oben" etwas erreichen wolle.

Dafür würde er sogar seinen Posten als Wirtschaftsminister in Bayern aufgeben und im Bundestag die Oppositionsbank drücken. Noch lieber wäre ihm natürlich gleich eine Regierungsbeteiligung. Halb ernst, halb im Spaß witzelte der Fraktionschef der Freien Wähler im bayerischen Landtag, Florian Streibl, daher kürzlich an Aiwanger gewandt: "Vielleicht sitzt da ja schon unser zukünftiger Bundesaußenminister."

Aiwanger: "So oft an die Berliner Tür rumpeln, bis wir reinkommen"

Und was, wenn der Spruch "Alle guten Dinge sind drei" sich nicht bewahrheitet? Was, wenn die Freien Wähler den Einzug in den Bundestag auch diesmal verpassen? Dann geht es bei der nächsten Wahl von vorne los, sagt Aiwanger: "Wir Freie Wähler werden so oft an die Berliner Tür rumpeln, bis wir reinkommen, weil wir dort reingehören." Aiwanger will also auf der Lauer liegen, so lange bis es klappt. Schließlich ist die wichtigste Eigenschaft des Jägers die Geduld.