ARD-DeutschlandTrend: Scholz oder Laschet? Es bleibt spannend

Farbenspiele der Koalitionen

So eindeutig die Zahlen sind, so uneindeutig fallen die Wünsche der Bundesbürger und Bundesbürgerinnen für die nächste Regierungsbildung aus. Ein Drittel befürwortet einen Wechsel zugunsten einer SPD-geführten Bundesregierung (34 Prozent; -1). Hier ist eine leichte Tendenz nach unten zu erkennen. Eine unionsgeführte Regierung wollen mittlerweile wieder mehr: drei von zehn Befragten sind dafür (29 Prozent; +5). Ein Kabinett mit einer grünen Kanzlerin will jeder Achte (12 Prozent; -1). Für ein Viertel (25 Prozent; -3) kommt keine der drei Optionen in Frage.

Ein Fazit lässt sich aus diesem ARD-Deutschlandtrend ziehen: Es ist nach wie vor alles offen – in den verschiedensten Konstellationen.