"20 plus x - das ist nicht Union" – CSU-Ansage an die CDU

Trotzt des Rückstands der Union in Umfragen auf die SPD rechnet CSU-Generalsekretär Markus Blume bei der Bundestagswahl am Sonntag mit einem "Wimpernschlagfinale". Wahlziel von CDU und CSU bleibe Platz eins, "der entscheidet beim Kampf ums Kanzleramt", sagte er im Interview mit RTL und ntv. Dennoch fordert der CSU-Politiker jetzt schon, dass es nach der Wahl eine kritische Aufarbeitung des Ergebnisses geben müsse.

Der Union droht am Sonntag Umfragen zufolge das schlechteste Bundestagswahlergebnis ihrer Geschichte. Noch nie landeten CDU und CSU unter der 30-Prozentmarke – Meinungsforscher sahen die Union bei der Sonntagsfrage zuletzt bei nur 22 Prozent, drei bis vier Prozentpunkte hinter der SPD. Blume betonte vor diesem Hintergrund: "Eines ist klar: Die Union darf sich nie zufriedengeben mit Wahlergebnissen in der Größenordnung von 20 plus x. Das ist nicht Union. Da muss schon noch eine deutliche Schippe draufgelegt werden." CSU-Chef Markus Söder hatte noch Ende Juli die Messlatte für die Union auf deutlich mehr als 30 Prozent gesetzt.

Blume: Union muss Erneuerung "in den Blick nehmen"

Blume betonte, als Volkspartei müsse man "die notwendigen Erkenntnisse und die notwendigen Erneuerungen nach einem solchen Ergebnis in den Blick" nehmen und sich "die Dinge anschauen". Die CSU habe das in der Vergangenheit schon getan, "und ich denke, es ist insgesamt natürlich noch mal notwendig".

Unmittelbar nach der Bundestagwahl wird dem CSU-Politiker zufolge – je nach Wahlergebnis – möglicherweise zunächst darum gehen, möglichst schnell in Deutschland eine Regierung zu bilden. Danach aber müsse sich die Union mit dem Wahlergebnis auseinandersetzen. Schließlich gelte es dabei auch die Frage zu klären: "Wie geht's weiter in der Zukunft?"

CSU im Umfragetief

Auf Twitter wies Blume später Medienberichte zurück, er habe die CDU zur Fehleranalyse aufgerufen und sich Gedanken über eine mögliche Wahlpleite gemacht: "Des Gegenteil ist der Fall: Habe aufgefordert, die volle Kraft auf den 26.9. zu legen."

Auch die CSU steckt in einem Umfragetief. Im jüngsten BR-BayernTrend vor zwei Wochen lag die Partei bei der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl bei nur 28 Prozent. Sollte das tatsächliche Wahlergebnis am Sonntag ähnlich ausfallen, wäre es der schlechteste Wert der CSU bei einer Bundestagswahl überhaupt. Bisher landete die CSU einzig 1949 mit 29,2 Prozent unter der 30-Prozent-Marke. Blume und auch Pateichef Söder machten für das Umfragetief zuletzt mehrfach den Bundestrend mitverantwortlich, der sich auf den Wert der CSU auswirke.

Dobrindt verweist auf Wettstreit zwischen Söder und Laschet

Auf die Frage, ob er eine Regierungsbeteiligung komplett ausschließe, falls die Union nicht stärkste Kraft werden sollte, antwortete Blume in dem Interview ausweichend. "Wir spielen auf Sieg, nicht auf Platz." Alle andere, "die Spekulationen für den Tag danach", führten von dieser Frage weg. "Wir konzentrieren uns jetzt auf den 26. September und die Tage davor."

Deutlicher wurde CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt in der "Augsburger Allgemeinen": "Mir fehlt derzeit die Fantasie, wie eine zweitplatzierte Union in Deutschland Regierungsverantwortung übernehmen soll." CDU und CSU müssten den Anspruch haben, das Kanzleramt zu erreichen. "Der Anspruch der CDU auf das Kanzleramt war übrigens auch das Argument der CDU gegen eine Kanzlerkandidatur von Markus Söder. An diesem Anspruch muss jetzt zwingend festgehalten werden." CDU-Chef Armin Laschet hatte sich im Frühjahr im Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union gegen Söder durchgesetzt, obwohl dieser deutlich bessere Umfragewerte hatte.

Ähnlich wie Blume geht auch Dobrindt von einem knappen Wahlausgang am Sonntag aus. Es werde ein "Fotofinish" geben, sagte er. "Ich gehe deshalb davon aus, dass wir uns am Sonntag auf einen sehr langen Wahlabend einstellen müssen."