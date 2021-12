Bundestagspräsidentin Bas: Impfpflicht nicht übers Knie brechen

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) warnt davor, bei der Impfpflicht zu sehr aufs Tempo zu drücken. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie: "Wir sollten uns für eine Impfpflicht wirklich Zeit nehmen und nichts übers Knie brechen." Es gehe immerhin auch um die körperliche Unversehrtheit der Menschen und die sähen viele bedroht. Das gelte es ernst zu nehmen.

Der Bundestag müsse sich gründlich mit diesem komplexen und kontroversen Thema befassen. Einen Bundestagsbeschluss schon im Januar hält Bas deshalb für verfrüht. "Wenn wir erst im März fertig wären, wäre das völlig in Ordnung", erklärte sie. Es dürfe "nicht passieren", dass die aufgeheizte Debatte von der eigentlichen Aufgabe ablenke, sofort mehr Menschen zu impfen. Wenn es gelinge, die Impfquote in der Bevölkerung auf 80 oder 90 Prozent zu steigern, brauche es womöglich gar keine Impfpflicht mehr.

Impfpflicht könnte übernächste Woche Thema im Bundestag sein

Damit stellt sich Bas gegen die Linie von Bund und Ländern: Die hatten den Bundestag schon Anfang Dezember zu einem "zeitnahen" Beschluss aufgefordert, damit die Impfpflicht "etwa im Februar" greifen könne. Die erste Debatte zur allgemeinen Impfpflicht könnte der Bundestag schon in der zweiten Januarwoche führen, wenn das Plenum wieder planmäßig tagt. Abstimmen sollen die Abgeordneten dann frei nach ihrer eigenen Überzeugung, losgelöst von der Fraktionslinie.

Bas bei Impfregister anderer Meinung als Kanzler Scholz

Wenn es eine Impfpflicht gebe, mache das nur mit einem nationalen Register Sinn, sagte Bas in dem Interview. Nur so ließen sich Fälschungen vermeiden und nur dann könnten Menschen auch gezielt angeschrieben werden, wenn es um den nächsten Boostertermin gehe. Ihr Parteikollege, Kanzler Olaf Scholz, hatte sich dagegen zuletzt skeptisch gezeigt, was ein solches Impfregister angeht. Auch der Koalitionspartner FDP hält wenig davon, dem Impfstatus auf diese Art zu erfassen.

Mehr oder weniger gesellschaftliche Spaltung durch Impfpflicht?

Bas rief die Menschen in Deutschland zum Jahreswechsel dazu auf, die Gräben, die die Pandemie gerissen habe, zu überwinden und zu Solidarität und Geschlossenheit zurückzufinden. Corona habe tiefe Kerben in Freundeskreise, in Familien und in Belegschaften geschlagen. Aber nicht die Menschen seien das Problem, sondern das Virus - deshalb solle man Corona nicht erlauben, die Gesellschaft nachhaltig zu beschädigen. "Lasst uns alle auf Freunde, auf Bekannte zugehen, nicht nur über das Impfen reden, einander ohne Empörung und erhobene Zeigefinger begegnen", fordert Bas.

Allerdings sind andere Politiker, wie etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gerade der Meinung, eine allgemeine Impfpflicht könne dazu beitragen, die Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden. In der "Welt am Sonntag" hatte er vor wenigen Tagen erklärt: "Eine einheitliche Pflicht, die für alle gilt, schweißt zusammen. Das Wichtigste ist nur, dass das Thema jetzt nicht zerredet wird."