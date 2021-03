Bundestagsabgeordnete Strenz auf Rückflug von Kuba gestorben

Verdacht der Bestechlichkeit

Karin Strenz war im Januar 2020 in die Schlagzeilen geraten wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit der Lobbyarbeit für Aserbaidschan. Ihr wird vorgeworfen, dafür Geld erhalten zu haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ließ insgesamt 16 Objekte von Strenz und dem ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten Eduard Lintner durchsuchen, unter anderem auch in Bayern.

Im Jahr 2019 wurde gegen die Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern vom Bundestag eine Geldstrafe in Höhe von knapp 20.000 Euro verhängt. Ihr wurde vorgeworfen über eine deutsche Firma Geld aus der autoritär regierten Kaukasus-Republik erhalten und dies dem Bundestag als Nebeneinkünfte nicht gemeldet zu haben. Sie habe laut dem Untersuchungsbericht damals für eine Beratungsfirma gearbeitet. Damals forderte die SPD Strenz auf, ihr Mandat niederzulegen.

Strenz blieb trotz der Vorwürfe Mitglied des Bundestags, bei der anstehenden Wahl im September wollte sie aber nicht mehr kandidieren.