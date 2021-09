10-H-Regel: SPD-Politikerinnen legen Verfassungsbeschwerde ein

Laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Frühjahr hat die jüngere Generation einen Anspruch darauf, die Lasten des Klimawandels nicht alleine zu tragen. In der 10-H-Regelung sehen die beiden Klägerinnen, Seija Knorr-Köning aus München und Carolin Wagner aus Regensburg einen Verstoß gegen diesen Grundsatz. Die beiden Bundestagskandidatinnen der SPD haben Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gegen die in Bayern geltende 10-H-Regelung eingelegt.

Die 10-H-Regel besagt, dass im Freistaat Windräder nur entstehen dürfen, wenn sie den zehnfachen Abstand ihrer Höhe zur nächsten Ortschaft haben. Die Staatsregierung bremse damit die Windkraft auf Kosten der nächsten Generation aus, argumentieren die beiden Frauen. Und das gefährde die natürlichen Lebensgrundlagen in Bayern.

Kaum mehr Fläche für Windkraft

Ihren Angaben zufolge werden eigentlich zwei Prozent der Landesfläche für die Windkraft benötigt. Durch die 10-H-Regel stehen aber nur noch 0,01 Prozent zur Verfügung. Damit sei die Energiewende nicht zu schaffen, heißt es weiter. Ein Rechtsgutachten im Auftrag der SPD-Landtagsfraktion kommt zum selben Schluss.

Der Leipziger Umweltrechtsexperte Professor Kurt Faßbender sieht zwei Möglichkeiten: eine Organklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof oder eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Während die SPD-Landtagsfraktion ihr weiteres Vorgehen noch prüft, haben die beiden Bundestagskandidatinnen am Mittwoch Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt.

Verfassungsgerichtshof hatte 10-H-Regel schon für rechtens erklärt

Bereits im Jahr 2016 hatte sich der Bayerische Verfassungsgerichtshof mit der 10-H-Regel beschäftigt. Das Gericht hatte diese Regelung für rechtmäßig gehalten, weil es unter anderem die Akzeptanz der Windkraft in der Bevölkerung steigern sollte. Aber das war lange vor dem neuen Urteil des Verfassungsgerichts.

Das neue Rechtsgutachten bezieht sich außerdem auf das Umweltbundesamt, wonach die 10-H-Regel in Bayern keineswegs die Akzeptanz der Windkraft in der Bevölkerung gesteigert hätte.