Bundestag verlängert Kurzarbeitergeld

Rund 900.000 Menschen waren im Januar noch in Kurzarbeit, schätzen Wirtschaftswissenschaftler vom Münchner ifo-Institut. Zwischenzeitlich waren es sogar sechs Millionen gewesen. Fachleute sehen in dem Instrument einen wichtigen Grund dafür, dass Deutschland in der Corona-Krise Massenentlassungen bisher erspart blieben.

Eigentlich wären die Corona-Sonderregelungen zur Kurzarbeit Ende März ausgelaufen. Doch jetzt hat der Bundestag sie um drei Monate verlängert – bis zum 30. Juni. Um Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit zu bekommen, reicht es damit für Unternehmen weiterhin aus, wenn mindestens ein Zehntel der Beschäftigten von Arbeitsausfall betroffen ist. Vor der Pandemie galt, dass mindestens ein Drittel der Belegschaft betroffen sein musste. Mit Kurzarbeitergeld will die Politik verhindern, dass Unternehmen in Krisenzeiten Beschäftigte entlassen, weil es vorübergehend weniger oder gar keine Arbeit gibt.

Heil: durch Kurzarbeit Millionen Jobs gesichert

In der Parlamentsdebatte lobt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Kurzarbeit als eine stabile Brücke über ein „tiefes wirtschaftliches Tal“. Mehr als drei Millionen Arbeitsplätze seien dadurch gesichert worden, so der SPD-Politiker. Viele Firmen könnten jetzt angesichts der wirtschaftlichen Erholung durchstarten, weil sie dank Kurzarbeit nach wie vor über die nötigen Fachkräfte verfügten. Dass das Modell inzwischen auch in anderen Ländern verfolgt wird, freut den Minister. "The Kurzarbeit" sei im Englischen zum Lehnwort geworden – "als Chiffre für gutes Management".

Kurzarbeit: Union und Linke fordern mehr

Auch große Teile der Opposition unterstützen die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Der CSU-Abgeordnete Stephan Stracke erinnert daran, dass beispielsweise die Rücklagen von Hotels, Gaststätten oder Messebaubetrieben vielfach aufgebraucht seien. Zwar geht der Union der Gesetzentwurf der Ampel-Koalition nicht weit genug: Stracke spricht sich etwa dafür aus, auch künftig Beschäftigte in Zeitarbeit einzubeziehen. Das Gleiche fordert die Linke – ebenfalls ohne Erfolg. Am Ende wird der Gesetzentwurf aber mit großer Mehrheit beschlossen – auch Union und Linke stimmen zu. Die AfD enthält sich.

Kurzarbeit kann jetzt länger bezogen werden

Damit gilt bis Ende Juni: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bis zu 28 Monate Kurzarbeitergeld beziehen. Bisher war nach 24 Monaten Schluss. Das bedeutet, dass auch diejenigen Beschäftigten das Geld weiter bekommen, die schon seit dem Beginn der Pandemie in Kurzarbeit sind. Auch die erhöhten Leistungssätze bei längerer Kurzarbeit werden verlängert.

Kurzarbeitergeld steigt nach und nach

Wer bis zu drei Monate Kurzarbeitergeld bezieht, bekommt 60 Prozent des bisherigen Nettolohns. Beschäftigte mit mindestens einem Kind erhalten 67 Prozent. Ab dem vierten Monat erhöht sich das Kurzarbeitergeld auf 70 beziehungsweise 77 Prozent des Nettolohns. Und ab dem siebten Monat werden 80 beziehungsweise 87 Prozent ausgezahlt. So will die Politik soziale Härten abfedern, wenn der betreffende Betrieb für längere Zeit Pandemie-bedingt in Schwierigkeiten ist.

Minijobs werden bei Kurzarbeit nicht angerechnet

Ebenfalls verlängert wird die sogenannte Anrechnungsfreiheit von Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung. Heißt konkret: Wer zusätzlich zur Hauptbeschäftigung in Kurzarbeit einen Minijob hat, erhält das Kurzarbeitergeld weiter in voller Höhe.

In einem Punkt sind sich die meisten Rednerinnen und Redner heute im Bundestag einig: Kurzarbeit ist sinnvoll – aber teuer. Allein die jetzt beschlossene Verlängerung verursacht geschätzte Mehrausgaben von 450 Millionen Euro. Im Zuge der Corona-Krise macht der Bund Rekordschulden. "Kurzarbeit forever" müsse daher vermieden werden, so der Arbeitsminister.