Bundestag verlängert "epidemische Lage" wegen Corona-Krise

Wegen der weiter steigenden Zahl von neuen Corona-Fällen und aus Sorge vor einer Verschlimmerung der Infektionslage in Herbst und Winter hat der Bundestag heute die epidemische Notlage in Deutschland über den 11. September hinaus verlängert. Damit haben die Bundesländer für weitere drei Monate die rechtliche Befugnis, Corona-Maßnahmen wie eine Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen zu erlassen.

Opposition lehnte Verlängerung ab

Für den entsprechenden Antrag der Regierungsfraktionen von Union und SPD votierten in Berlin 325 Abgeordnete, dagegen stimmten 253 Parlamentarier. Der namentlichen Abstimmung war eine kontroverse Debatte vorausgegangen. Grüne, FDP und Linke kritisierten, es gebe keine Grundlage mehr für eine Verlängerung der Sonderbefugnisse.

Dem Gesundheitswesen drohe derzeit trotz der wieder steigenden Infektionszahlen keine Überlastung. Die fortschreitenden Impfungen hätten die Situation verändert. Statt erneut die epidemische Lage festzustellen, seien klare gesetzliche Regelungen für einzelne, weiterhin notwendige Corona-Maßnahmen und Übergangsregelungen erforderlich, forderten Grüne, FDP und Linke.

Die Rechts-Expertin der Grünen, Manuela Rottmann, warf der Regierung vor, "zu spät, chaotisch und ineffizient" zu agieren und sich mit dem "Notbehelf" der epidemischen Lange weiterhin Sonderbefugnisse zu sichern. FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus warnte vor einer "Fortführung der automatischen und undifferenzierten Grundrechtseingriffe". Von einer Überlastung des Gesundheitswesens sei man dank des Impffortschritts weit entfernt.

Gesundheitsminister Spahn verteidigt Entscheidung

Die AfD lehnte die Verlängerung als grundsätzlich falsch ab. Sie verlangte, die epidemische Lage sofort aufzuheben. AfD-Chef Tino Chrupalla sagte, unter den gegebenen Umständen bestehe keine Notwendigkeit, die Grundrechte weiter einzuschränken.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begründete die Verlängerung, die von den 16 Ministerpräsidenten gefordert worden war, damit, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Gleichzeitig rief der Minister erneut dazu auf, sich impfen zu lassen. Impfen sei der Weg zurück in die Normalität. Es drohe auch weiterhin eine Überlastung des Gesundheitswesens durch eine "Pandemie der Ungeimpften", sofern die Corona-Regelungen nicht umgesetzt würden. Dafür bräuchten Bund und Länder eine Rechtsgrundlage.

Voraussetzung für Eingriffe in Grundrechte

Die festgestellte "epidemische Lage von nationaler Tragweite" in Deutschland schafft unter anderem eine Rechtsgrundlage für Länder-Verordnungen zu konkreten Krisenmaßnahmen wie Maskenpflicht, Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, Versammlungsverbote, Betriebsschließungen oder Reiseeinschränkungen. Ziel ist es, eine Ausbreitung des Coronavirus und eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.

Der Bundestag hatte sie erstmals im März 2020 festgestellt und zuletzt am 11. Juni erneut bestätigt, dass sie fortbesteht. Laut Infektionsschutzgesetz liegt sie vor, "wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht". Die Bundesregierung kann sie anordnen, ohne dass der Bundesrat beteiligt wird.

Auch 50er-Inzindenz soll fallen

Der Bundestagsbeschluss sieht auch vor, dass Spahn bis Ende August einen Vorschlag machen soll, wie die bisherigen Inzidenzwerte für Corona-Einschränkungen von neuen Indikatoren abgelöst werden sollen. Nach einem Beschluss des Corona-Kabinetts soll der Schwellenwert von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen werden. Dafür sollen neue Indikatoren wie die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patienten eingeführt werden.

Corona-Infektionen nehmen aktuell deutlich zu

Das anziehende Infektionsgeschehen zeigt sich an mehreren Kriterien. So stieg die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen laut RKI auf 61,3 nach 40,8 vor einer Woche. Die Spanne der Sieben-Tage-Inzidenz reicht nun von 14,6 in Sachsen-Anhalt bis 114,3 in Nordrhein-Westfalen. Die Hospitalisierungsrate - also die Zahl der Klinikeinweisungen in Verbindung mit Corona pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen - gab das RKI am Mittwoch mit 1,47 an. Eine Woche zuvor lag sie bei 1,19. Laut Bundesregierung bewegte sie sich im vergangenen Winter teilweise bei 10 bis 12.

Inzwischen sind inzwischen 100,2 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Das sei "eine der größten logistischen Leistungen in der Geschichte unseres Landes", schrieb Spahn auf Twitter. Vollständig mit der meist nötigen zweiten Spritze geimpft sind nun 49,4 Millionen Menschen oder 59,4 Prozent der Bevölkerung. Mindestens eine erste Impfung erhalten haben 53,5 Millionen Menschen oder 64,4 Prozent aller Einwohner.