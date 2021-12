Bundestag und Bundesrat entscheiden über Infektionsschutzgesetz

Das neue Infektionsschutzgesetz, das unter anderem eine Impfpflicht für das Personal von Krankenhäusern und Altenheimen vorschreibt, soll am heutigen Freitag die letzten Hürden nehmen.

Nach den Plänen der Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen sieht es zum Beispiel die Einführung einer Impfpflicht vor und zwar für Personal in Einrichtungen mit besonders schutzbedürftigen Menschen wie Kliniken und Pflegeheimen. Beschäftigte sollen bis 15. März 2022 Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen - oder Arzt-Bescheinigungen, dass man nicht geimpft werden kann.

Die MPK hat das neue Gesetz bereits besprochen

Auch beim Treffen der Länderchefs mit Olaf Scholz am Vorabend wurde das Infektionsschutzgesetz bereits thematisiert. Der Vorsitzende des Bund-Länder-Gipfels, Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (CDU), hatte dabei die Nachbesserungen der Ampel-Fraktionen an dem Gesetz gelobt, die den Ländern mehr Corona-Maßnahmen ermöglichen.

Allerdings hätten Experten Zweifel geäußert, ob der Maßnahmenkatalog ausreiche. Deswegen müsse auch die Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen "so schnell wie möglich" umgesetzt werden, so Wüst.

Apotheker, Zahn- und Tierärzte sollen impfen dürfen

Darüber hinaus sieht das neue Gesetz vor, dass nicht nur Ärzte sondern auch Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte befristet zu Corona-Impfungen berechtigt werden. Mit dem neuen Gesetz können die Länder zudem Schließungen von Clubs, Diskotheken und Restaurants anordnen.

Die Gesetzespläne sollen im Bundestag beschlossen werden, direkt im Anschluss dann auch in der Länderkammer. Erneute Änderungen zielen außerdem darauf ab, Eindämmungsmöglichkeiten der Länder bei sehr hohen Infektionszahlen zu ergänzen und zu verlängern. In der Bundestagsdebatte wird der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seine erste Rede nach Amtsantritt halten.

Neben der Novelle des Infektionsschutzgesetzes entscheiden Bundestag und Bundesrat über eine Verordnung, die Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene ermöglichen soll.