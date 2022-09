Bundestag stimmt über neues Infektionsschutzgesetz ab

Es ist der zweite Punkt auf der Tagesordnung mit der sich heute der deutsche Bundestag in Berlin beschäftigt: "Stärkung des Schutzes der Bevölkerung vor Covid-19". Die Fraktionen entscheiden dann über den Entwurf der Ampelkoalition für ein neues Infektionsschutzgesetz. Darin ist auch geregelt, welche Corona-Schutzmaßnahmen hierzulande im Herbst und Winter gelten sollen. Die Union lehnt die Pläne von SPD, Grünen und FDP aber vehement ab. Sie will stattdessen einen eigenen Entschließungsantrag einbringen.

Gesundheitsminister stellt sich hinter Gesetzesentwurf der Ampel

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigte am Morgen noch einmal die von ihm zusammen mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) ausgearbeitete Beschlussvorlage. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er: "Ich glaube, wir waren noch nie so gut vorbereitet für einen Herbst wie dieses Mal". Bei dem Entwurf sei nach pandemischen Kriterien entlang der Studienlage entschieden worden. Lauterbach betonte, die Regeln seien Ermöglichungen. Sollten die Fallzahlen nicht stark ansteigen, kämen viele der Maßnahmen nicht zum Tragen.

Das Papier sieht weitergehende Regeln zu Masken und Tests vom 1. Oktober bis 7. April 2023 vor. Die Länder sollen die Vorgaben verhängen und bei kritischer Lage auch ausweiten können. Bundesweit sollen FFP2-Maskenpflichten in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen verpflichtend sein, ebenso für alle ab 14 Jahren weiterhin auch in Fernzügen. In Flugzeugen fällt die Maskenpflicht dagegen ganz weg, die Bundesregierung soll sie per Verordnung ohne Zustimmung des Bundesrats aber noch einführen können.

Lauterbach: Schutz der Pflegeheimbewohner in der Vergangenheit nicht immer gelungen

Vor allem der Wegfall der Maskenpflicht in Flugzeugen, aber die Beibehaltung in Fernzügen sorgte zuletzt für großen Unmut. Lauterbach rechtfertigte die Pläne mit einem Verweis auf die Lüftung in Flugzeugen. Diese sei dort viel effektiver als in der Bahn, weil die Luftzirkulation besser sei. Hinzu sei eine Mitteilung der Lufthansa gekommen, dass diese sich nicht mehr in der Lage gesehen habe, die Pflicht durchzusetzen. "Von daher ist das erst einmal ausgesetzt. Wenn die Fallzahlen stark steigen würden, würden wir es allerdings als Bundesregierung wieder verpflichtend machen. Dann müsste im Flugzeug sogar die FFP2-Maske getragen werden."

Die Maskenpflicht in Arztpraxen sei hingegen notwendig, weil die Omikron-Mutante eine sehr ansteckende Variante sei. Dass in Fußballstadien keine Masken getragen werden müssten, in Pflegeeinrichtungen dagegen schon sei wegen des hohen Schutzbedürfnisses der dort lebenden Menschen sinnvoll, sagte Lauterbach im Morgenmagazin. In der Vergangenheit sei der Schutz der Pflegeheimbewohner nicht immer ausreichend gelungen. Im Großen und Ganzen sei mit dem aktuellen Entwurf das gekommen, was er sich schon Anfang Juli gewünscht habe, resümierte der SPD-Politiker.

Unionsfraktion will Druck auf Ampel erhöhen

Auf die Unterstützung der Opposition bei der Abstimmung am Mittag kann die Ampel derweil wohl nicht hoffen. Bereits im Vorfeld hat die Union massive Kritik am Vorschlag der Regierung geäußert. Mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes habe die Koalition "eine Chance verpasst, Deutschland zurück auf einen Pfad der Normalität und Eigenverantwortung zu führen", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge (CDU). Pauschale, monatelange Pflichten auf Vorrat seien im dritten Jahr der Pandemie einfach nicht mehr zeitgemäß.

Kurz vor der Sitzung hat die Unionsfraktion deshalb angekündigt, einen eigenen Entschließungsantrag ins Parlament einzubringen. Darin werden unter anderem klare Kriterien dafür gefordert, unter welchen Voraussetzungen die Bundesländer welche Eindämmungsmaßnahmen einsetzen können. Außerdem soll die einrichtungsbezogene Impfpflicht und die FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ausgesetzt werden.

Antrag ist unangenehm für Regierung

In dem Antrag nennt die Unionsfraktion die geplante Neufassung des Infektionsschutzgesetzes "wissenschaftlich wie auch praktisch unklar und unvollständig". Erfahrungen der Nachbarländer "mit dem Leitgedanken, auf besonnene Weise wieder ein möglichst hohes Maß an Normalität zu ermöglichen, berücksichtigt die Ampel bislang nicht". Eine Chance auf die nötige Mehrheit hat die Vorlage der Unionsfraktion nicht. Für die Ampelkoalition ist sie vor allem deshalb unangenehm, weil sich auch die FDP für weniger weitreichende Eindämmungsmaßnahmen und mehr Normalität einsetzt. Am 16. September entscheidet noch der Bundesrat über das neue Infektionsschutzgesetz.