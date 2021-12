Bundestag: Lauterbach will für "sicheres" Weihnachten kämpfen

Der Bundestag hat am Vormittag über die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz debattiert. Nach dem Bundestag muss heute auch noch noch der Bundesrat zustimmen.

Lauterbach verteidigt Impfpflicht in Pflegeberufen

Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht das neue Infektionsschutzgesetz auch als Mittel zur Sicherung der Weihnachtsfeiertage. "Wir müssen es schaffen, dass zumindest das Weihnachtsfest, und die Reisen zu den Lieben, nicht nur stattfinden kann, sondern sicher stattfinden kann", so Lauterbach. "Dafür kämpfen wir."

Er bedankte sich bei der Opposition, von der man viele Vorschläge übernommen habe. "Dies ist keine Gelegenheit für Parteipolitik", sagte Lauterbach unter großem Applaus der Angeordneten. Es komme nun nicht darauf an, einen "Überbietungswettbewerb an immer schärferen Maßnahmen" zu haben, "die wir dann nicht kontrollieren". "Es kommt darauf an, die Maßnahmen die wir haben konsequent zu kontrollieren", so Lauterbach.

Zur geplanten Impfpflicht in Pflegeberufen sagte der Bundesgesundheitsminister, man könne nicht hinnehmen, "dass in Einrichtungen, in denen Menschen leben, die uns ihren Schutz anvertraut haben", noch unnötigerweise Menschen sterben, weil Ungeimpfte dort arbeiten. Mit der Korrektur des Infektionsschutzgesetzes werde das Instrument geschaffen, um die Delta-Welle der Pandemie zu brechen und die Omikron-Welle so gut wie möglich zu verhindern.