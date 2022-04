Bundestag zu Waffenlieferungen: Breite Mehrheit, viel Streit

Merz wirft Scholz "Unsicherheit und Schwäche" vor

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) ging in seiner Replik vor allem Kanzler Scholz an, der sich statt im Bundestag auf einer Auslandsreise in Japan befindet. Der Kanzler, so Merz, habe über Wochen hingehalten, offen gelassen, ausweichend geantwortet. "Das ist nicht Besonnenheit - das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit", so der Oppositionsführer.

Die vor einer Woche in einem "Spiegel"-Interview geäußerte Befürchtung des Kanzlers, dass es zu einem Atomkrieg kommen könnte, nannte Merz unverantwortlich. Er lasse damit den Schluss zu, dass alle Länder, die mehr für die Ukraine täten als Deutschland, die Kriegsgefahr erhöhten. Dies sei eine "groteske Umkehrung von Ursache und Verantwortung für diesen Krieg".