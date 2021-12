Bundestag berät über Impfpflicht für Pflegepersonal

Die künftige Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte den Bundesländern angesichts hoher Inzidenz-Zahlen Nachbesserungen beim Infektionsschutzgesetz zugesagt, um strengere Corona-Maßnahmen zu erlauben. In einer außerplanmäßigen Sitzung des Bundestag soll es unter anderem um eine Impfpflicht in Pflegeheimen und Kliniken gehen. Nach der ersten Beratung der Gesetzesnovelle heute sollen im Laufe der Woche eine Anhörung über das neue Gesetz und am Freitag dann die Abstimmung im Bundestag folgen.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht soll kommen

Die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht vor, dass zum 15. März eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt wird. Dies wird im Gesetzesentwurf damit begründet, dass es in Einrichtungen wie Kliniken oder Pflegeheimen auch "nach mehrmonatiger Impfkampagne noch relevante Impflücken" gebe. Beschäftigte in solchen Einrichtungen sowie in Arztpraxen und Rettungsdiensten sollen daher bis Mitte März ihre vollständige Impfung oder Genesung nachweisen - oder eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können.

Impfungen beim Zahnarzt oder Apotheker

Zudem sollen laut Gesetzentwurf Impfungen künftig auch von Zahnärztinnen und -ärzten oder Apothekern durchgeführt werden können - zumindest für einen befristeten Zeitraum. Voraussetzung sollen eine ärztliche Schulung und geeignete Räumlichkeiten oder die Einbindung in mobile Impfteams sein.

Zugeständnisse an Bundesländer

Das neue Infektionsschutzgesetz soll es den Bundesländern zudem ermöglichen, bei kritischer Corona-Lage schärfere regionale Maßnahmen zu verhängen. Nach Beschluss der Länder-Parlamente sollen härtere Beschränkungen für Freizeit oder Sport möglich sein.

Die Länder sollen Versammlungen und Veranstaltungen untersagen können, die keine geschützten Demonstrationen sind, darunter auch größere Sportveranstaltungen. Die Länder hatten dies eingefordert, nachdem ihnen die Ampel-Parteien in der ersten Neufassung des Infektionsschutzgesetzes die Möglichkeit zu flächendeckenden Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen genommen hatten.

Klargestellt werden soll zudem, dass härtere Maßnahmen, die einzelne Länder kurz vor Ende der "Epidemische Lage von nationaler Tragweite" am 25. November beschlossen hatten, bis 15. Februar in Kraft bleiben können. Weiterhin sollen Schließungen etwa der Gastronomie und Verbote von Kongressen den Ländern ermöglicht werden, nicht aber von Fitnesscentern und Schwimmhallen.

Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag

Nach der für Mittwoch geplanten Wahl von Olaf Scholz (SPD) zum neuen Bundeskanzler wollen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Donnerstag über die Situation und das weitere Vorgehen beraten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warb mit Blick auf die Gespräche erneut für Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte.

"Klar ist, dass es über Weihnachten zahlreiche Familienkontakte geben wird. Die werden nach aller Erfahrung auch wieder für eine Reihe von Ansteckungen sorgen", sagte Weil der "Welt". Es sei also eine Überlegung wert, "ob man die damit verbundene Infektionsdynamik nicht durch eine begrenzte Auszeit abmildern sollte.

Innenminister warnen vor Eskalation durch allgemeine Impfpflicht

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hatte am Montag die Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht mit der geplanten Neufassung des Infektionsschutzgesetzes als einen "ersten Schritt" bezeichnet. Eine mögliche allgemeine Impfpflicht sei dann der zweite. Sie hoffe, dass die allgemeine Pflicht nicht "deutlich später" folge, so Göring-Eckardt.

Länder-Innenminister warnten für den Fall einer allgemeinen Impfpflicht jedoch vor einer weiteren Eskalation der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. "Ich befürchte in der Tat, dass die Impfpflicht die Proteste weiter anheizen könnte", sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Immer mehr und immer radikalere Proteste

Die Innenministerin aus Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang (CDU), sagte, es sei zu "beobachten, dass eine Verschärfung von Corona-Eindämmungsmaßnahmen mehr Proteste und Demonstrationen nach sich zieht." Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) erklärte, man müsse "zur Kenntnis nehmen, dass der Protest sich zunehmend mit Hass und Gewalt auflädt."

Bayerns Ressortchef Joachim Herrmann (CSU) ergänzte, dass es immer mehr unangemeldete Proteste gebe. Die Behörden seien aber darauf vorbereitet und würden "Verstöße gegen das Versammlungsgesetz ebenso konsequent ahnden, wie sie auch Verstöße gegen die infektionsschutzrechtlichen Vorgaben konsequent zur Anzeige" bringen.