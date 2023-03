Bundesregierung will Hürden für ausländische Fachkräfte senken

Am heutigen Mittwoch befasst sich das Kabinett mit einem Entwurf zur Änderung des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) wollen es damit für ausländische Fachkräfte einfacher und attraktiver machen, in Deutschland eine Arbeit aufzunehmen und so den akuten Fachkräftemangel in Deutschland mildern.

Punktesystem nach kanadischem Vorbild

Der Entwurf folgt Eckpunkten zur Fachkräfte-Einwanderung, auf die sich die Bundesregierung bereits im Herbst verständigt hatte und sieht vor, dass die Erfahrungen und das mögliche Potenzial der Bewerber stärker als bisher gewichtet werden sollen.

Nach kanadischem Vorbild soll ein Punktesystem eingeführt werden, um den Arbeitsmarkt so für ausländische Fachkräfte zu öffnen - auch wenn deren Ausbildung in Deutschland nicht anerkannt ist und wenn es sich um Berufsanfänger handelt. Geplant sind unter anderem eine Erleichterung der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und eine Chancenkarte für Menschen aus Nicht-EU-Staaten auf der Basis eines Punktesystems.

Wirtschaft fordert weniger Bürokratie

Die Wirtschaft allerdings fordert schon jetzt Nachbesserungen an dem Gesetzentwurf. "Wir werden keinen Erfolg haben, wenn wir die Vermittlung einzig und allein der Bundesagentur für Arbeit überlassen", sagte etwa Karl Haeusgen, Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), dem Nachrichtenportal "The Pioneer". "Wir fordern, dass auch die Zeitarbeit Fachkräfte aus Drittstaaten anwerben kann."

Auch das Handwerk drängt auf eine radikale Vereinfachung der Verwaltungsverfahren. Der Präsident des Zentralverbands ZDH, Jörg Dittrich, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Das beste Gesetz nützt nichts ohne einen guten Vollzug. Damit die von der Bundesregierung beschlossene Reform der Erwerbsmigration in der Praxis greift, muss das Zuwanderungsrecht entbürokratisiert und die Verwaltungsverfahren (müssen) deutlich beschleunigt werden."

Nur dann könnten die neuen Regeln den Erwartungen der kleinen und mittleren Betriebe des Handwerks gerecht werden, so Dittrich. "Und nur dann werden ausländische Fachkräfte Deutschland als attraktives Zuwanderungsland zu schätzen wissen."

Städtebund will Verfahren entschlacken

Der Städtebund mahnte besonders eine schnellere Visa-Vergabe für Fachkräfte im Ausland an. "Wichtig ist vor allem, die Verfahren für ausländische Fachkräfte zu beschleunigen und zu digitalisieren", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Wenn ein Informatiker aus Pakistan oder Indien Monate warten müsse, bis er einen Termin im Konsulat wegen des Visums bekommt, werde er" im Zweifel ein anderes Zielland wählen", warnte Landsberg: "Alle Industriestaaten konkurrieren um die Gewinnung von Fachkräften."

"Allein auf das Ausland zu setzen, wäre ein Fehler"

Haeusgen und Landsberg äußerten zudem Zweifel daran, dass Deutschlands Fachkräftemangel mit Einwanderung zu lösen ist. "Allein auf Arbeitskräfte aus dem Ausland zu setzen, wäre ein Fehler", erklärte der VDMA-Chef: "Wir müssen auch inländische Potenziale heben." Haeusgen mahnte dazu bei der Koalition einen Paradigmenwechsel beim Thema Arbeitszeit an: "Nicht weniger Arbeit je Woche ist gut für Mensch und Gesellschaft, sondern mehr Arbeit ist gut für uns alle." Notwendig sei eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Die Rente mit 63 sei ein gefährlicher Irrweg: "Wir müssen wieder länger arbeiten."

Auch Landsberg mahnte, Deutschland sollte sich nicht "der Illusion hingeben, dass wir mit der Zuwanderung das Fachkräftedefizit auffangen können". Er betonte: "Es ist nur ein Baustein im Rahmen einer Gesamtstrategie, zu der auch gehören muss, das inländische Potenzial verstärkt zu aktivieren. Das bedeutet, Maßnahmen zur Reduzierung der Zahl der Schulabbrecher, eine bessere und flächendeckende Kinderbetreuung, damit auch Eltern mit Kindern Vollzeit arbeiten können und natürlich auch die Eingliederung, etwa von aus der Ukraine Vertriebenen, in den deutschen Arbeitsmarkt."

Mit Informationen von AFP und KNA