Bundesregierung will extremistische Beamte schneller entlassen

Die Bundesregierung hat ein Gesetz zur schnelleren Entlassung von Extremisten aus dem Beamtenverhältnis auf den Weg gebracht. Das Bundeskabinett billigte einen Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der Disziplinarmaßnahmen per behördlicher Verfügung möglich machen soll. Faeser setzt mit dem Entwurf ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um, in dem SPD, Grüne und FDP versprechen, dafür zu sorgen, dass Verfassungsfeinde schneller als bisher aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden können.

"Wer den Staat ablehnt, kann ihm nicht dienen", sagte dazu Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). "Wir lassen nicht zu, dass unser demokratischer Rechtsstaat von innen heraus durch Extremisten sabotiert wird", sagte Faeser weiter zu dem Kabinettsbeschluss. "Mit unserer Reform können Verfassungsfeinde schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden", fügte sie hinzu. Zudem kündigte die Ministerin eine "konsequente Verfolgung von Volksverhetzungsdelikten" an.

Gesetzesänderung betrifft nur Bundesbeamte

Das Gesetz zur Änderung des Disziplinarrechts, über das der Bundestag noch beraten muss, würde nur für Bundesbeamte und nicht für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst gelten. Die Länder haben für ihre Beamten eigene Regelungen.

Bisherige Verfahren dauern oft Jahre

Im Zentrum des Reformvorhabens steht das Bundesdisziplinargesetz. Es verfüge bereits "über Mechanismen, um extremistische und verfassungsfeindliche Vorfälle wirksam zu ahnden", erklärte das Innenministerium. Solche Vergehen führten in der Regel zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. "Jedoch dauern diese Verfahren oft mehrere Jahre." Gravierende Maßnahmen gegen die Beamtinnen oder Beamten muss der Dienstherr bislang nämlich vor Gericht durchsetzen.

Bislang ist für eine Zurückstufung, Entlassung oder Aberkennung des Ruhegehalts bei Beamten eine Disziplinarklage erforderlich, die meist ein langwieriges Verfahren bedeutet. Im Durchschnitt dauert es den Angaben zufolge vier Jahre.

Disziplinarverfügung soll Maßnahmen beschleunigen

Künftig sollen solche Maßnahmen stattdessen in einer sogenannten Disziplinarverfügung direkt angeordnet werden können. Dies betrifft den Angaben zufolge neben der Entfernung aus dem Dienst auch Zurückstufungen und die Aberkennung des Ruhegehalts.

Faesers Entwurf lehnt sich an die Regelung aus Baden-Württemberg an, wo Disziplinarmaßnahmen bereits seit rund zehn Jahren durch einen Verwaltungsakt möglich sind. Die Bundesinnenministerin ist deswegen auch davon überzeugt, dass ihre Gesetzespläne mit der Verfassung vereinbar sind. Gerichtliche Überprüfungen behördlicher Disziplinarverfügungen blieben auch mit dem neuen Gesetz möglich. Der Entwurf sieht außerdem vor, dass der Tatbestand der Volksverhetzung in den Katalog von Straftaten aufgenommen wird, der zum Entzug der Beamtenrechte bei einer Verurteilung von einem halben Jahr Freiheitsstrafe führt. Bislang ist das erst bei einer Strafe von mindestens einem Jahr der Fall.

Gleichzeitig sollen die Hürden für eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis nach einer strafrechtlichen Verurteilung gesenkt werden.

Rechtsschutz für Betroffene bleibt unangetastet

Faeser betonte aber, dass durch die Reform der Rechtsschutz für die Betroffenen nicht eingeschränkt werde. Diese könnten weiterhin vor Verwaltungsgerichten gegen angeordnete Maßnahmen klagen. Allerdings verlieren solche Beamtinnen und Beamte den bisherigen Anspruch auf alle Bezüge bis zur abschließenden gerichtlichen Entscheidung. Vielmehr müssten sie künftig sogar damit rechnen, erhaltene Bezüge zurückzahlen zu müssen, sagte Faeser.

Faeser verneint "Generalverdacht"

Die Ministerin hob hervor, es gehe nicht um einen Generalverdacht gegen Beamtinnen und Beamte, sondern lediglich um eine Verfahrensbeschleunigung. Die Reform diene auch dem Schutz "der weit überwiegenden Zahl der Beamtinnen und Beamten, die sich korrekt verhalten".

Bundesregierung: Schwere Dienstvergehen "sehr, sehr selten"

Auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte in Berlin, er wolle betonen, dass "die überwältigende Mehrheit der Beamtinnen und Beamten" fest auf dem Boden des Grundgesetzes stünden.

Verstöße gegen die beamtenrechtliche Verfassungstreuepflicht oder andere schwere Dienstvergehen träten "im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bundesbeschäftigten nur sehr, sehr selten auf". 2021 wurden laut dem Gesetzentwurf in der Bundesverwaltung 373 Disziplinarmaßnahmen verhängt. Nur in wenigen Fällen werde aber das Vertrauen in die pflichtgemäße Amtsausübung so nachhaltig gestört, dass "statusrelevante Maßnahmen" - also Entlassung, Zurückstufung oder Aberkennung des Ruhegehalts - auszusprechen seien.

Doch auch wenn es sich nur um Einzelfälle handele, "beschädigen sie das Vertrauen in die Integrität des öffentlichen Dienstes nachhaltig", unterstrich Hebestreit.

Grünen-Politiker will Gesetz noch nachschärfen

Der Grünen-Politiker Marcel Emmerich begrüßte die Gesetzespläne, kündigte zugleich aber auch an, den Entwurf im parlamentarischen Prozess noch nachschärfen zu wollen. "Dabei geht es um die Entfernung von Mitgliedern verbotener Vereinigungen, weitere gravierende Straftatbestände, die zur sofortigen Entlassung führen und die Frage, wie man Beamte im Ruhestand stärker in Verantwortung nehmen kann”, sagte der Obmann der Grünen im Innenausschuss des Bundestags.

Mit Informationen von afp und epd