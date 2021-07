Bundesregierung stuft ganz Spanien als Risikogebiet ein

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen besonders unter jungen Leuten stuft die Bundesregierung am Sonntag ganz Spanien und damit auch Mallorca und die Kanaren als Risikogebiet ein. Das bedeutet, dass das Auswärtige Amt mitten in den Sommerferien wieder von touristischen Reisen in das beliebteste Urlaubsland der Deutschen abraten wird.

Hauptgrund der Neuregelung: Die Inzidenzen bei den bisher kaum geimpften Jüngeren schossen in einigen Regionen in schwindelerregende Höhen. Im am schwersten betroffenen Katalonien mit der Costa Brava und der Touristenmetropole Barcelona etwa beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 12- bis 19-Jährigen 1.576 und in der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen sogar 2.165.

Praktische Folgen ergeben sich für Urlauber zunächst aber kaum: Wer mit dem Flugzeug aus Spanien nach Deutschland zurückkehrt, muss wie bisher einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung dabeihaben. Damit entfällt dann die Quarantänepflicht.

Quarantänepflicht für Zypern

Anders sieht es bei der ebenfalls sehr beliebten Urlaubsinsel Zypern aus, die am Sonntag als Hochinzidenzgebiet mit besonders hohen Infektionszahlen eingestuft wird. Wer dort Urlaub macht und nicht geimpft oder genesen ist, muss künftig für fünf bis zehn Tage in Quarantäne.

Einstufungen können sich täglich ändern

Die Insel zeigt, dass eine Hochstufung sehr schnell erfolgen kann: Zypern wurde erst vergangenen Sonntag zum Risikogebiet erklärt. Schon eine Woche später wird es nun zu einem von vier Hochinzidenzgebieten in Europa - neben Portugal, Großbritannien und Russland. Auch für Spanien hatte Außenminister Heiko Maas (SPD) die Infektionslage erst am Montag bei einem Besuch in Madrid als "nicht besorgniserregend" bezeichnet.

Risikogebiet bei Inzidenz über 50, Hochrisikogebiet über 200

Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) über 50 liegen. Es ist die niedrigste von drei Risikostufen. Mallorca war Mitte März von der Liste der Risikogebiete gestrichen worden. Inzwischen liegt die Inzidenz auf den Balearen, zu denen auch Menorca, Ibiza und Formentera gehören, im Schnitt schon bei 141. In ganz Spanien sind es sogar 179.

Bei einer Inzidenz über 200 droht Spanien - wie jetzt Zypern - die Einstufung als Hochinzidenzgebiet mit Quarantänepflicht für diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind.