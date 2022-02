Bundesregierung startet Netzwerk gegen Einsamkeit

Rund zehn Prozent der Deutschen fühlen sich oft einsam. Und nicht nur für alleinlebende Senioren ist Einsamkeit ein Problem. In allen Altersgruppen fühlen sich Menschen oft isoliert und allein gelassen, wie verschiedene Studien zu dem Thema aufzeigen. Die Bundesregierung will diese Menschen mit Hilfe eines "Kompetenznetzes Einsamkeit" erreichen. Gut eine Million Euro stellt sie dafür zur Verfügung.

Corona-Pandemie hat die Einsamkeit noch verschlimmert

Die Corona-Pandemie hat die Situation für viele noch schlimmer gemacht. Besonders ältere Menschen, Kinder und Jugendliche hätten unter den Kontaktbeschränkungen der vergangenen zwei Jahre gelitten, so Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne). Auch deswegen sei es wichtig, Kindertagesstätten und Schulen offen zu halten.

Vor allem Heimbewohner sind betroffen

Doch auch viele alte Menschen sind in der Pandemie vereinsamt. Die Zahl der einsamen Über-80-Jährigen hat sich laut einer neuen Umfrage während der Corona-Pandemie verdoppelt. Insgesamt beschreiben sich 22 Prozent der Personen im Alter über 90 Jahre als einsam. Frauen sind mehr als doppelt so häufig betroffen wie Männer. Der Anteil Einsamer in Heimen beträgt 35 Prozent, während er in Privathaushalten bei 9,5 Prozent liegt.

Manche Studierende haben noch nie eine Uni betreten

Auch für junge Erwachsene ist Einsamkeit ein Problem. "Manche Studentinnen und Studenten sind nun im dritten Semester, haben aber noch nie eine Uni betreten", sagt der Leiter der Bremer Telefonseelsorge, der evangelische Theologe Peter Brockmann. Das Sozialleben junger Leute sei während der Pandemie erheblich eingeschränkt worden.

Armut macht oft einsam

Ein Faktor, der Menschen vereinsamen lässt, ist Armut, etwa weil das Geld für Unternehmungen oder Digital-Ausstattung fehlt. Die Ampel-Koalition habe auch daher der Familien- und Kinderarmut den Kampf angesagt, so so Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, insbesondere mit der Einführung einer Kindergrundsicherung.

Einsamkeit ist Tabuthema: Betroffene schweigen oft

Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie will das Thema Einsamkeit aus der Tabuzone herausholen. Denn tatsächlich verheimlichen Betroffene eher, wenn sie unter Einsamkeit leiden, so der Diakoniechef. Diakonie-Präsident Lilie, Mitautor eines Buches zu Einsamkeit, verwies darauf, dass das Leiden am Alleinsein immer noch ein Tabuthema sei. Mitarbeitende in Sozialeinrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten müssten darum darin geschult werden, Menschen, die offenkundig Hilfe brauchen, sensibel anzusprechen.

Treffpunkte, Nachbarschaftshilfen, Besuchsdienste helfen

Es gehe nicht darum, Einsamkeit zur Krankheit der Moderne zu erklären, so Ulrich Lilie, sondern darum, einsame Menschen mit Hilfe von Treffpunkten, Nachbarschaftshilfen, Patenschaften und Besuchsdiensten wieder in die Gemeinschaft einzubinden. Das neue Kompetenznetz der Bundesregierung soll die Arbeit dieser haupt- und ehrenamtlichen Akteure fördern und vernetzen.

"Kompetenznetz" soll Initiativen vernetzen und fördern

Das "Kompetenznetz Einsamkeit", das beim Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik mit Sitz in Frankfurt am Main und Berlin angesiedelt ist, setzt sich mit den Ursachen und Folgen von Einsamkeit auseinander. Ziel ist es, den Austausch der haupt- und ehrenamtlichen Akteure zu fördern, die Forschung zu Einsamkeit und wirksamen Gegenmaßnahmen zu intensivieren und gute Praxisbeispiele zu verbreiten.