Bundesregierung schafft Impfziel: 30 Millionen Dosen verabreicht

30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende – dieses Ziel hatte sich die Bundesregierung Mitte November gesetzt. Die Marke ist erreicht. Wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, war es am Sonntag soweit.

"Die Booster-Kampagne in Deutschland läuft auf Hochtouren. Wir haben jetzt ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Darauf können wir alle stolz sein", kommentierte der Bundesgesundheitsminister. Allein am Samstag wurden demnach bundesweit 35.000 Impfungen verabreicht, wobei 30.000 davon Auffrischungsimpfungen waren.

Angesichts der befürchteten nächsten Infektionswelle – mit der hochansteckenden Omikron-Virusvariante – fordert Lauterbach zudem alle Ungeimpften auf, sich unbedingt impfen zu lassen: "Auch die Erstimpfung schwächt bereits den Krankheitsverlauf bei der Delta- und bei der Omikron-Variante sehr stark ab. Es ist nie zu spät, mit der Impfung zu beginnen."

Bayern überschreitet den geforderten Beitrag zur Impfkampagne

Bayern hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums seinen Beitrag zu Deutschlands 30-Millionen-Impfungen-Ziel geleistet: Fast 4,9 Millionen Impfungen (genaue Zahl: 4.896.882, Stand 24. Dezember) sind hierzulande verabreicht worden. Damit ist das an der Bevölkerung gemessene Soll von rund 4,7 Millionen der bundesweit angestrebten 30 Millionen Impfungen bis Jahresende mehr als erfüllt, erklärte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Sonntag.

Vor genau einem Jahr, am 26. Dezember 2020, trafen die ersten Impfstoff-Dosen im Freistaat ein. Seitdem sind mehr als 22,5 Millionen Impfungen verabreicht worden, davon rund 9,4 Millionen Erstimpfungen, rund 9,1 Millionen Zweitimpfungen und rund 4,5 Millionen Auffrischungsimpfungen. "Inzwischen sind wir in Bayern bei 71,4 Prozent Erstimpfungen, 69,4 Prozent Zweitimpfungen und 34,5 Prozent Boosterimpfungen", so Holetschek.

Neues Ziel: 80 Prozent der Bürger bis Ende Januar mindestens einmal impfen

Kaum ist das Ziel der Bundesregierung erreicht, gibt Bundesgesundheitminister Lauterbach ein neues vor: Man müsse nun mit hohem Tempo weiterimpfen. "Wir gehen in die zweite Runde. Es ist unser Ziel, die Booster-Kampagne über die nächsten Wochen mit so hoher Geschwindigkeit fortzusetzen, dass wir damit die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen der Omikron-Variante deutlich reduzieren können."

Unter den inzwischen mehr als 30 Millionen Impfungen seit Mitte November sind etwas mehr als fünf Millionen Erst- und Zweitimpfungen und knapp 25 Millionen Booster-Impfungen.

Das ursprüngliche Ziel der Bundesregierung, mindestens 80 Prozent der Bürger bis Jahresende mindestens einmal zu impfen, wird allerdings verfehlt. Dies sollte eigentlich bis zum nächsten Bund-Länder-Gipfel am 7. Januar geschafft sein. Dafür wären aber mehr als fünf Millionen weitere Erstimpfungen nötig, was als praktisch unerreichbar gilt. Gegenüber der "Bild am Sonntag" kündigte ein Regierungssprecher nun an, die 80-Prozent-Marke solle möglichst bis Ende Januar erreicht werden.

Scholz hatte 30 Millionen-Ziel Mitte November vorgegeben

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte das 30-Millionen-Ziel erstmals am 18. November nach einer Konferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder formuliert, es damals aber noch ausschließlich auf Booster-Impfungen bezogen. In seiner Regierungserklärung am 15. Dezember präzisierte Scholz: "Ich möchte, dass wir alle zusammen in Deutschland 30 Millionen Impfdosen bis Jahresende in die Oberarme kriegen, als erste Impfung, als zweite Impfung und als Boosterimpfung."

Am 21. Dezember korrigierte Scholz das Zieldatum dann auf Weihnachten: "Bis zu 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten habe ich und haben wir als Ziel ausgegeben. Viel spricht dafür, dass wir dieses Ziel erreichen werden." Ein Jahr nach dem Start der Impfkampagne haben somit rund 74 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Immunisierung gegen das Coronavirus erhalten.