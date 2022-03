Bundesregierung ruft Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus

Die Bundesregierung bereitet sich vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rief deswegen am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Die Versorgungssicherheit sei weiter gewährleistet, im Notfall wären Haushaltskunden besonders geschützt.

Noch keine Engpässe

"Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe", teilte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin mit. "Dennoch müssen wir die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein." Diese erste von drei Krisenstufen sieht noch keine staatlichen Versorgungseinschränkungen vor. Eine Frühwarnstufe bedeutet, dass konkrete, ernstzunehmende und zuverlässige Hinweise darauf vorliegen, dass ein Ereignis eintreten kann, welches wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt - und damit zur nächsten Stufe, der Alarm- beziehungsweise Notfallstufe. Dabei läge eine "erhebliche Störung" der Gasversorgung vor und der Staat müsste einschreiten, um etwa die Gasversorgung der "geschützten Kunden" sicherzustellen - das sind unter anderem private Haushalte, aber auch Krankenhäuser, Feuerwehr und Polizei.

Das bedeutet die Frühwarnstufe

Laut Ministerium bedeutet die jetzt ausgerufene Frühwarnstufe, dass ein Krisenstab beim Wirtschaftsministerium zusammentritt, der aus Behörden und den Energieversorgern besteht. Die Gasversorger und die Betreiber der Gasleitungen werden verpflichtet, regelmäßig die Lage für die Bundesregierung einzuschätzen. Noch greife der Staat nicht ein. "Dennoch ist ab sofort jeder Gasverbraucher - von der Wirtschaft bis zu Privathaushalten - auch gehalten, seinen Verbrauch so gut wie möglich zu reduzieren", heißt es vom Ministerium. Gashändler und -lieferanten, Fernleitungs- und Verteilnetzbetreiber ergreifen "marktbasierte" Maßnahmen, um die Gasversorgung aufrechtzuerhalten: Dazu gehören laut Ministerium etwa die Nutzung von Flexibilitäten auf der Beschaffungsseite, der Rückgriff auf Gasspeicher und die Optimierung von Lastflüssen.

Staaten wollen Gas nicht in Rubel zahlen

Hintergrund des befürchteten Engpasses ist Russlands Ankündigung, Gas nur noch gegen eine Bezahlung in Rubel zu liefern. Putin hatte vergangene Woche verkündet, dass Russland Gas an Deutschland und weitere "unfreundliche Staaten" nur noch gegen Zahlung in Rubel liefern werde. Die Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) hat dem eine Absage erteilt. Habeck bekräftigte am Mittwoch, falls Russland eine Bezahlung der Gasimporte nur noch in Rubel akzeptiere, stelle dies einen Bruch der privaten Lieferverträge dar. Um auf mögliche Liefereinschränkungen oder -ausfälle vorbereitet zu sein, habe das Ministerium die Frühwarnstufe ausgerufen.

Menschen rechnen mit Lieferstopp von russischem Gas

Laut einer Umfrage des Instituts Yougov rechnet knapp die Hälfte der Bundesbürger damit, dass Russland die Gaslieferungen unter anderem an Deutschland einstellen könnte. Dazu wurden rund 1700 Menschen befragt. Rund 49 Prozent davon glauben, dass Russland Gaslieferungen an die G7-Staaten einstellen wird, wenn die Staatengemeinschaft sich weigert, künftig Gaslieferungen nur noch in Rubel abzurechnen.