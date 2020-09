Bundesregierung: Nervenkampfstoff bei Nawalny nachgewiesen

Beim russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny konnten Rückstände eines Nervenkampfstoffes nachgewiesen werden. Ein Spezial-Labor der Bundeswehr habe die toxikologische Untersuchung auf Veranlassung der Charité durchgeführt, teilte der Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Durch diese konnte der "zweifelsfreie Nachweis eines chemischen Nervenkampfstoffs der Nowitschok-Gruppe" erbracht werden, heißt es in der Mitteilung. Die Frau Nawalnys und die behandelnden Ärzte seien bereits über die Untersuchungsergebnisse unterrichtet worden, heißt es weiter.

Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein

Das Auswärtige Amt hat wegen der neuen Untersuchungsergebnisse den russischen Botschafter einbestellt. "Ihm wurde dabei nochmals unmissverständlich die Aufforderung der Bundesregierung übermittelt, die Hintergründe dieser nun nachweislichen Vergiftung von Alexej Nawalny vollumfänglich und mit voller Transparenz aufzuklären", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) in Berlin.

Bundesregierung verurteilt Angriff aufs Schärfste

Die Bundesregierung verurteilte den Angriff aufs Schärfste. Wie Regierungssprecher Seibert erklärte, hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit mehreren Ministern zu den Ergebnissen des Testes beraten und über weitere Schritte abgestimmt. An den Beratungen der Bundesregierung nahmen laut Seibert neben der Kanzlerin Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), Außenminister Heiko Maas (SPD), Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), Innenminister Horst Seehofer (CSU), Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sowie Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) teil.

"Es ist ein bestürzender Vorgang, dass Alexej Nawalny in Russland Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff geworden ist", heißt es in der Mitteilung der Regierung. "Wir hoffen auf eine vollständige Genesung von Alexej Nawalny", hob Seibert hervor.

EU und NATO sollen informiert werden

Die Bundesregierung werde ihre Partner in EU und NATO über die neuen Untersuchungsergebnisse informieren. "Ferner wird die Bundesregierung mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) Kontakt aufnehmen", erklärte Seibert.

Kreml: Noch keine Informationen zu Vergiftung Nawalnys erhalten

Nach eigener Darstellung hat der Kreml bisher keine Daten der deutschen Behörden über die Vergiftung erhalten. "Nein, wir sind davon nicht in Kenntnis gesetzt worden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch in Moskau.

Russische Ärzte hatten zuvor angegeben, es habe keine ausreichenden Belege für einen derartigen Befund gegeben. Russische Agenturen zitierten am Mittwochabend Experten, die dies auch weiter behaupteten. Mehrere Labors in Russland hätten die Proben untersucht und keine Giftstoffe entdeckt, hieß es.

Nachdem der Kreml-Kritiker Nawalny bei einem Flug zusammengebrochen war, wurde er zunächst in Omsk untersucht. Auf das Drängen seiner Familie wurde er zur Behandlung in die Berliner Charité verlegt. Die deutschen Ärzte gingen nach einer Auswertung von klinischen Befunden bereits davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde. Die russische Regierung hatte die Einschätzung der Berliner Charité, dass Nawalny vermutlich vergiftet wurde, als vorschnell bezeichnet.