Bundesregierung: Diesel-Hardwarenachrüstung nur in zehn Städten

Rückkauf, Umtausch und Hardwarenachrüstung – diese drei Wahlmöglichkeiten wollen Bundesregierung und Autoindustrie Besitzern von Diesel-Fahrzeugen der Schadstoffklasse Euro 4 und Euro 5 dem Konzept zufolge anbieten. Allerdings sieht das BR Recherche und dem "Spiegel" vorliegende Papier vor, dass diese Maßnahmen nur in zehn so genannten "Intensivstädten" gelten sollen. In diesen Städten liege die NOx-Luftbelastung bei 55 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Wertverlust-Ausgleich von Automobil-Herstellern

Die Option "Rückkauf" sieht dem Papier zufolge so aus: Die Automobilhersteller sollen Fahrzeuginhabern beim Rückkauf eines Fahrzeugs mit der Schadstoffklasse Euro 4 und Euro 5 den Zeitwert nach der so genannten "Schwacke-Liste" erstatten. Zusätzlich sollen sie einen "Wertverlust-Ausgleich" aufgrund der Diesel-Krise in Höhe von 20 Prozent bezahlen.

Autohersteller bei neuer Umtauschprämie gefordert

Analog zum Beschluss des Diesel-Gipfels im August vergangenen Jahres sollen die Hersteller den betroffenen Diesel-Fahrern den Umtausch ihres Fahrzeuges anbieten. "Die Kernkompetenz liegt bei der Autoindustrie. Die einzelnen Festlegungen zu den Konditionen sollten nicht durch den Bund erfolgen", so die Forderung im Konzept des Bundeskanzleramtes. Ziel müsse sein, dass der Umstieg auf ein modernes Fahrzeug mit Euro 6 erfolgen könne.

Diesel-Schadstoffklasse 5: Rückkauf, Umtausch oder Hardwarenachrüstung

Besitzer von Diesel-PKW der Schadstoffklasse Euro 5, die sich gegen Rückkauf oder Umtausch entscheiden, sollen die Möglichkeit einer Hardware-Nachrüstung haben. Auch diese Maßnahme soll nur für die definierten Intensivstädte gelten. "Die Kosten einer solchen Hardwarenachrüstung bei PKW werden derzeit, inkl. Einbau, auf durchschnittlich 3.000 Euro geschätzt", heißt es im Konzept des Bundeskanzleramts weiter. Damit liegt die Summe deutlich unter den Zahlen, mit denen das Bundesverkehrsministerium bislang beim Thema Hardwarenachrüstung operiert hatte.

Maßnahmen sollen für maximal 1,38 Millionen Fahrzeuge gelten

Nach Berechnungen des Bundeskanzleramtes dürften die Maßnahmen aufgrund ihrer Begrenzung auf den Umkreis von 70 Kilometern rund um die zehn Intensivstädte etwa 1,3 Millionen Fahrzeuge betreffen. Da nach den Erwartungen der Bundesregierung nur etwa 20 Prozent der Euro 5-Diesel umgerüstet werden dürften, beziffert die Große Koalition die Gesamt-Kosten auf rund 660 Millionen Euro.

Muss sich der Diesel-Besitzer an Nachrüst-Kosten beteiligen?

Unklar ist noch, wer für die Kosten einer Hardware-Nachrüstung aufkommen muss. Während in dem Konzept noch die Rede davon ist, dass die Autohersteller 80 Prozent und die Halter 20 Prozent der Umbaukosten tragen sollen, ist Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer inzwischen zurückgerudert: "Bei möglichen Hardware-Nachrüstungen für deutsche Diesel ist mein Ziel, die Selbstbeteiligung der Halter auf Null zu setzen", so der CSU-Politiker heute.