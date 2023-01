Abgelaufene Covid-Impfdosen: Bundesrechnungshof will prüfen

Millionen von abgelaufenen Covid-19-Impfdosen in Deutschland müssen entsorgt werden - das haben Recherchen des BR24 #Faktenfuchs ergeben. Und auch der Bundesrechnungshof will sich nun mit den Impfstoff-Einkäufen des Bundes befassen. Auf BR-Anfrage teilte Pressesprecher Jens Hamer mit: "Der BRH plant, die Bedarfsermittlung und Bestellung von COVID-19-Impfstoffen durch das Bundesgesundheitsministerium zu prüfen.”

Wann diese Prüfung abgeschlossen sein werde, sei derzeit nicht absehbar, so der Sprecher weiter. Der Bundesrechnungshof ist unter anderem für die Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes nach Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zuständig.

#Faktenfuchs: Über 36 Millionen Corona-Impfstoffdosen abgelaufen

Am Dienstag hatte der BR24 #Faktenfuchs über rund 36 Millionen abgelaufene Corona-Impfstoffdosen in den Zentrallagern des Bundes berichtet. Nach Angaben des BMG sind alleine in den ersten zwölf Tagen dieses Jahres 29,4 Millionen Impfstoffdosen “zur fachgerechten Entsorgung bereitgestellt worden”. Im vergangenen Jahr sind demnach 7,2 Millionen Impfstoffdosen entsorgt worden. Wie teuer die Beschaffung der jetzt abgelaufenen Impfstoffdosen war, teilte das Gesundheitsministerium nicht mit und verwies auf vertragliche Gründe.

Insgesamt hat die Bundesregierung seit Beginn der Impfkampagne Ende 2020 rund 680 Millionen Dosen Corona-Impfstoff bestellt. Aktuell werden rund 134 Millionen Impfstoffdosen zentral gelagert, deren Ablaufdaten zwischen Januar 2023 und Februar 2024 liegen, schreibt das BMG.

Wie viele dieser Dosen letztlich entsorgt werden müssen, sei von der Impfbereitschaft der Bevölkerung abhängig und dadurch nicht vorhersehbar. “Die nationalen Bestände an COVID-19-Impfstoff sind hoch und der Bedarf an COVID-19-Impfstoff ist drastisch gesunken”, schrieb ein Ministeriumssprecher auf Anfrage des BR24 #Faktenfuchs.

Bayern musste im vergangenen Jahr 1.970.000 Covid-19-Impfdosen entsorgen

In Bayern waren es bis Ende des vergangenen Jahres knapp zwei Millionen Impfdosen, die weggeschmissen werden mussten. Diese Zahl nannte eine Sprecherin des bayerischen Gesundheitsministeriums heute auf BR-Anfrage. Der Hauptgrund für die Entsorgung sei das abgelaufene Haltbarkeitsdatum gewesen.

Das Ministerium betonte auf BR-Anfrage, man habe von Anfang an versucht, „einen Verwurf von Impfdosen zu vermeiden“. Als Beispiele nannte es den Aufruf an Impfzentren, bedarfsgerecht zu bestellen und Sonderimpfaktionen anzubieten. Außerdem hätten Koordinatoren dafür gesorgt, dass „in und zwischen den Regierungsbezirken bereits ausgelieferter Impfstoff“ umverteilt wurde, insgesamt 600.000 Impfdosen.

Bedarfsberechnung beruhte auf Schätzungen

Dennoch konnte man nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums nicht vermeiden, dass Restbestände entsorgt werden mussten - etwa, weil die Bedarfsberechnungen nur auf Schätzungen beruhten und die Impfnachfrage geschwankt habe. Weitere Gründe seien zum Teil beschädigte oder nicht ausreichend gefüllte Impfstoffbehälter (sogenannte Vials), Anwendungsfehler oder kurzfristig abgesagte Impftermine.

Laut Bayerns Gesundheitsministerium konnte etwa die Hälfte der bayerischen Impfzentren ihre gelagerten Impfstoffdosen bis Ende 2022 verimpfen bzw. hatten nur noch geringe Restmengen übrig. Insgesamt hätten die Impfzentren seit Pandemiebeginn 14 Millionen Dosen mit Corona-Impfstoff verimpft.

Impfstoffverträge werden neu verhandelt

Die EU-Kommission verhandelt laut Bundesgesundheitsministerium nun mit den Herstellern darüber, die Abnahmemenge für 2023 zu reduzieren. Auf Basis der Verträge mit den Impfstoffherstellern muss Deutschland den Angaben zufolge in diesem Jahr noch rund 119 Millionen weitere Impfstoffdosen abnehmen. Abgelaufene Impfstoffdosen dürfen laut Arzneimittelgesetz nicht mehr verwendet oder in den Verkehr gebracht werden. Nach Angaben des BMG hat Deutschland bereits 120,3 Millionen Impfdosen vor Erreichen des Ablaufdatums an andere Länder gespendet.