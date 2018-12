Bundesrat und Bundestag entscheiden über „Gute-Kita-Gesetz“

„Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“ – das ist der offizielle Titel. Die verantwortliche Familienministerin Franziska Giffey (SPD) spricht aber gerne nur vom „Gute-Kita-Gesetz“.

Milliarden für die Kitas

5,5 Milliarden Euro wird der Bund den Ländern für den Kita-Ausbau bis 2022 geben, wenn Bundestag und Bundesrat heute Giffeys Plänen zustimmen. Mehr Geld hat der Bund noch nie in den Kita-Ausbau und die Qualität der Kitas gesteckt. Außerdem sollen damit Geringverdiener von den Gebühren befreit werden. Trotzdem ist das Gesetz sehr umstritten. Oder besser: gerade auch deswegen. Die Opposition hält den Begriff „Gute-Kita-Gesetz“ für irreführend, und nicht nur sie. Neun von zehn Sachverständigen hatten sich jüngst bei einer Anhörung im Familienausschuss gegen den Entwurf ausgesprochen. Sie bemängeln vor allem, dass die Länder die versprochenen Gelder de facto willkürlich ausgeben dürfen – damit also entweder Gebühren senken oder die Qualität der Kitas verbessern können. Auch ein zu erreichender Betreuungsschlüssel ist nicht vereinbart – zum Ärger der Grünen. Linke und AfD befürchten, dass das Geld nicht annähernd reicht.

Geld soll nur bis 2022 fließen

Unterdessen sind FDP und Kita-Träger verärgert darüber, dass das Geld nur bis 2022 fließen soll. Der kinderpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Matthias Seestern-Pauly, hat im Gespräch im BR24 diese Bedenken konkretisiert. Es könne nicht sein, dass das Gesetz nur eine „Anschubfinanzierung“ sei, dass nach dem Jahr 2022 „alles abbricht“. Personalplanung müsse man langfristig machen, und das gehe mit dem jetzigen Entwurf nicht.

Giffey verteidigt den Entwurf

Giffey wiederum verteidigt diesen Entwurf. Er sei mehr als ein Förderprojekt, es sei ein nachhaltiges Gesetz. Außerdem reiche der Finanzrahmen des Bundes eben bis 2022. Und überdies müssten die 5,5 Milliarden Euro erst einmal ausgegeben werden, sagte sie dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Entscheidung im Bundesrat weiter offen

Trotzdem: Laut FDP-Politiker Seestern-Pauly ist es gut möglich, dass der Bundesrat Giffeys Gesetz erst einmal nicht durchwinkt. Und in der Tat dürfte es speziell in der Länderkammer interessant werden. Schleswig-Holstein will eine dauerhafte Finanzierung über den Vermittlungsausschuss durchsetzen. Hessen und Baden-Württemberg wollen sich dem Antrag wohl anschließen. Zusammen kommen sie im Bundesrat auf 15 Stimmen. Um den Vermittlungsschuss anrufen zu können, sind 35 nötig. Wie sich Bayern verhalten wird, ist noch nicht abzusehen. Bayerns Familienministerin Schreyer (CSU) war für ein Statement bisher nicht zu erreichen.