Bundesrat bestätigt Verkaufsverbot von Silvesterböllern

Für viele Menschen gehört es zum 31. Dezember wie Sekt und Bleigießen: Das Silvesterfeuerwerk. Aber ähnlich wie im vergangenen Jahr wird der Jahresabschluss heuer vielerorts eher leise vonstatten gehen. Denn der Bundesrat hat heute in seiner Sitzung ein Verkaufsverbot für Böller und Raketen bestätigt.

Kliniken sollen geschont werden

Die Länderkammer folgte damit dem Gesetz, das der Bundestag am Mittwoch verabschiedet hatte. Zur Begründung hieß es dort, dass dadurch Krankenhauskapazitäten geschont werden sollen. Verletzungen durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern würden jedes Jahr in der Silvesternacht zu unzähligen Einlieferungen in Notaufnahmen führen. Die bereits durch die Behandlung von Covid-19-Patienten gestressten Kliniken sollen so nicht noch weiter strapaziert werden. Wegen der Corona-Pandemie war der Verkauf von Silvesterfeuerwerk auch im vergangenen Jahr nicht gestattet.

Die Verordnung bezieht sich aber nur den Verkauf von Böllern. Das Anzünden von Feuerwerkskörpern ist davon nicht betroffen. Allerdings haben einige Kommunen in Bayern bereits angekündigt, für belebte Plätze ein generelles Feuerwerksverbot zu erlassen, so geschehen etwa in Bayreuth, wo in Teilen der Innenstadt nicht geböllert werden darf.

Pyrotechnik-Branche spricht von "Todesstoß"

Viele Hersteller von Pyrotechnik fürchten derweil um ihre wirtschaftliche Existenz. In Deutschland ist der Verkauf von Silvesterböllern grundsätzlich nur an den letzten Dezember-Tagen erlaubt. Mit dem Verkaufsverbot entfällt den Unternehmen nun schon zum zweiten Mal ein ganzer Geschäftszweig. Der Verlust für die Fabrikanten von Feuerwerk wird in der Verordnung auf 122 Millionen Euro geschätzt. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) hatte bereits im Vorfeld der Bundesratsentscheidung von einem "Todesstoß" für die gesamte Branche gesprochen. Den 3.000 Beschäftigten in Deutschland drohe dadurch die Arbeitslosigkeit. Zahlreiche Händler haben zudem bereits entsprechende Werbeprospekte mit Feuerwerksangeboten gedruckt.

Grünes Licht für Verlängerung des Corona-Hilfsfonds

Der Bundesrat hat zudem den Corona-Hilfsfonds bis Mitte kommenden Jahres verlängert. Der sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) soll gezielt Unternehmen unterstützen, "deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft, die technologische Souveränität, Versorgungssicherheit, kritische Infrastrukturen oder den Arbeitsmarkt hätte", wie es in der Regelung heißt.

Betroffene Unternehmen können damit Garantien des Bundes zur Absicherung von Krediten erhalten. Außerdem kann aus dem milliardenschweren Fonds die direkte Rekapitalisierung von Unternehmen finanziert werden. In der Corona-Krise hat der WSF bereits eine Reihe von Unternehmen unterstützt. Die bekanntesten Fälle sind die Lufthansa und der Reiseveranstalter TUI.

Bisher waren die Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2021 befristet. Nun sollen sie bis zum 30. Juni 2022 verlängert werden. Allerdings wird der Umfang verringert: Laut dem Entwurf für die Gesetzesänderung soll der Garantierahmen von 400 auf 100 Milliarden Euro verkleinert und die Kreditermächtigung von 100 auf 50 Milliarden Euro reduziert werden.

Verordnung zur Kommunikationsüberwachung verfehlt Mehrheit

Nicht durch die Länderkammer ist hingegen eine Verordnung, die Details zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung regeln sollte. Telekommunikationsanbieter können somit vorerst nicht verpflichtet werden, den Sicherheitsbehörden beim unbemerkten Aufspielen von Überwachungssoftware zu helfen. Eine entsprechende Verordnung fand im Bundesrat nicht die notwendige Zustimmung.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte vor der Abstimmung in Berlin betont, um potenzielle Terroristen im Auge zu behalten, sei diese Hilfestellung bei der Überwachung verschlüsselter Kommunikation zwingend erforderlich, denn "die Feinde unserer Demokratie rüsten auf, sie vernetzen sich". Der Staat dürfe hier nicht tatenlos zusehen. Die gesetzlichen Hürden für die Überwachung einzelner Personen seien ohnehin hoch. Die gesetzliche Eingriffsschwelle werde mit dieser Verordnung nicht gesenkt.

Im Juni hatte der Bundesrat eine Novelle des Gesetzes, das die Arbeit des Verfassungsschutzes regelt, verabschiedet. Sie erlaubt dem Inlandsgeheimnis in besonders schwerwiegenden Fällen die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Das bedeutet: Kommunikation über WhatsApp und andere verschlüsselte Messenger-Dienste darf der Verfassungsschutz seither mitlesen - falls eine entsprechende Anordnung im Einzelfall erteilt wird. Diese Form der Überwachung ist auch ohne die jetzt vom Bundesrat gekippte Mitwirkungspflicht möglich, allerdings schwieriger und mit mehr Aufwand verbunden.