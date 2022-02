Bundespräsidenten-Wahl: Vier Kandidaten fürs höchste Staatsamt

In gut einer Woche – am 13. Februar – wird in Berlin von der Bundesversammlung der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin gewählt. Vier Kandidaten werden sich zur Wahl stellen. Es gilt mittlerweile aber als so gut wie sicher, dass der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch der neue sein wird.

Als Frank-Walter Steinmeier im Mai vergangenen Jahres seine Ambitionen auf eine zweite Amtszeit deutlich macht, erstaunt er damit viele in Berlin. Seine Bewerbung fällt noch in eine Zeit, in der praktisch niemand der SPD einen Wahlsieg im Herbst zutraut – außer Olaf Scholz vielleicht. Steinmeier aber wagt sich früh aus der Deckung: "Ich möchte unser Land auf seinem Weg in die Zukunft begleiten, eine Zukunft nach der Pandemie", sagt er damals.

Steinmeiers frühe Bewerbung wohl auch taktisch bedingt

Corona als spalterische Kraft: Diese Gefahr treibt Steinmeier um – und ihr will er auch in Zukunft als Bundespräsident etwas entgegensetzen. Allerdings darf man davon ausgehen, dass bei seiner frühen Bewerbung auch taktische Erwägungen eine Rolle spielten.

Angesichts der damals unvorhersehbaren Gemengelage nach der Bundestagswahl wollte Steinmeier wohl möglichst früh einen Pflock einrammen. Ein Grund dafür, dass die SPD nie ernsthaft einen anderen Kandidaten in Erwägung gezogen hat – und auch keine Kandidatin, trotz aller Rufe nach einer Frau an der Spitze des Staates. Im Rückblick hat Steinmeier also strategisches Geschick bewiesen.

Vom Top-Beamten zum Bundespräsidenten

Vom Werdegang her ist Steinmeier ein Mann der Verwaltung. Anfang der 90er Jahre fängt er als Referent in der niedersächsischen Staatskanzlei an. Schnell steigt er auf: erst zum Büroleiter des damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder, dann zum Chef der Staatskanzlei.

Die Regierungsmaschinerie am Laufen halten: Das ist seine Stärke. Und nach dem rot-grünen Wahlsieg auf Bundesebene 1998 kann er sie auch in Berlin unter Beweis stellen: als Chef des Bundeskanzleramts, dessen Leitung er 1999 übernimmt. In dieser Funktion hat er großen Anteil daran, die umstrittene Agenda-Politik auch gegen innerparteiliche Widerstände durchzusetzen.

Steinmeier wirkt auch in Oppositionszeiten präsidial

Als Schröder die Wahl 2005 gegen Angela Merkel verliert, wird Steinmeier Außenminister. Nach dem Ende der ersten GroKo unter Merkel steht er der SPD-Fraktion vor. Obwohl Oppositionsführer, wirken seine Auftritte schon in dieser Zeit eher präsidial. Die verbale Attacke ist nicht seine Sache. Er ist kein Heißsporn, sondern einer, der seine Worte mit Bedacht wählt. Ein Stil, der ihm als Bundespräsident offenbar nützt: Umfragen bescheinigen Steinmeier eine große Beliebtheit. Laut dem jüngsten ARD-Deutschlandtrend sind zwei Drittel der Befragten mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden.

Und doch gibt es auch Kritik an seiner Amtsführung: Manche werfen ihm etwa vor, gesellschaftliche Härten durch Hartz IV nie wirklich anerkannt zu haben. Aus ihrer Sicht gibt es eine Leerstelle in Steinmeiers bisheriger Präsidentschaft: das Soziale.

Linke schickt Sozialmediziner Trabert ins Rennen

Diesen Umstand will die Linke vor der anstehenden Bundesversammlung nutzen. Sie schickt mit Gerhard Trabert einen Sozialmediziner ins Rennen ums höchste Staatsamt. Nach Ansicht des 65-Jährigen haben die Themen soziale Benachteiligung und Armut in der bisherigen Amtszeit Steinmeiers keine große Rolle gespielt. Trabert will "als Fürsprecher von Menschen auftreten, die zu wenig gehört werden".

Trabert selbst engagiert sich seit Jahrzehnten für Menschen in Not: ob in Krisengebieten, in Flüchtlingscamps oder in seiner Heimatstadt Mainz, wo er in den 90ern ein Arztmobil auf die Straße bringt – als medizinisches Angebot für Obdachlose. Das hat ihm den inoffiziellen Titel "Arzt der Armen" eingebracht.

Traberts Lebensthema: Kampf gegen Armut

Bei der zurückliegenden Bundestagswahl trat er in Mainz als Direktkandidat an – ohne Parteibuch, aber mit Unterstützung der Linken. Trabert holte 12,4 Prozent der Erststimmen. Ein Wert, von dem die Linke im Westen normalerweise nur träumen kann.

Seiner jetzigen Kandidatur werden praktisch keine Chancen eingeräumt, zu groß ist in der Bundesversammlung der Rückhalt für Steinmeier. Doch die Aufmerksamkeit, die ihm auf diesem Weg zuteil wird, will er auf sein Lebensthema lenken: die Armut – und die Frage, wie man sie überwinden kann.

AfD nominiert Ökonom Otte für Bundespräsidentenwahl

Für die AfD tritt Max Otte bei der Bundespräsidentenwahl an. Auf seiner Homepage bezeichnet er sich als Unternehmer und Philanthropen – also als Menschenfreund. Der 57-Jährige kritisiert eine "Beschneidung der Grundrechte" in der Pandemie und setzt sich gegen eine Spaltung der Gesellschaft ein.

Als weiteres gesellschaftliches Problem nennt er den "ökonomischen Abstieg der Mittelschicht". In der Kandidatur fürs höchste Staatsamt sieht der Fondsmanager "eine der ehrenwertesten Aufgaben", die die Bundespolitik bereithält.

CDU will Otte aus Partei werfen

Das sieht man wohl auch in der CDU so, deren Mitglied Otte bisher ist. Allerdings will es die Parteispitze nicht hinnehmen, dass er für die AfD antritt. Und so wird Ottes Kandidatur Ende Januar schnell von der Frage überlagert, wie der neue CDU-Chef Friedrich Merz reagiert. Die Antwort kommt prompt: Otte werden die Mitgliedsrechte entzogen, und ein Verfahren zum Parteiausschluss wird eingeleitet. Den Vorsitz der CDU-nahen "WerteUnion" gibt er von sich aus auf.

Ottes Kontakte zur AfD reichen lange zurück: Eine Zeit lang war er etwa als Kuratoriumsvorsitzender der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung tätig. Doch in der CDU sieht er nach wie vor seine "politische Heimat" – ungeachtet des Ausschlussverfahrens. In der Bundesversammlung kann Otte auf die Stimmen der AfD-Wahlleute zählen, eine Mehrheit für ihn ist aber nicht in Sicht. Und so markiert die Kandidatur für Otte einen Schlusspunkt: Sie bedeute zugleich seinen "Abschied von der parteipolitischen Bühne", wie er sagt.

Freie Wähler setzen auf Kandidatin fürs höchste Staatsamt

Wenige Tage vor der Bundesversammlung sorgen die Freien Wähler noch für eine Überraschung – und das in doppelter Hinsicht. Als einzige politische Kraft nominieren sie eine Frau für die Wahl am 13. Februar: Stefanie Gebauer, Astrophysikerin aus Brandenburg.

Zum einen bewirbt sich nun auch eine Frau ums höchste Staatsamt. Zum anderen ist Gebauer mit ihren 41 Jahren mit Abstand die jüngste Kandidatin – was wohl auch damit zusammenhängt, dass das Grundgesetz fürs Staatsoberhaupt ein Mindestalter von 40 Jahren vorsieht.

Gebauer bringt kommunalpolitische Erfahrung mit

Mit ihrer Bewerbung will Gebauer auch andere Frauen ermutigen, politische Verantwortung zu übernehmen. Die Freien Wähler sprechen von einem Zeichen für mehr Vielfalt in der Bundesversammlung. Gebauer lebt in Kremmen nördlich von Berlin. Dort steht sie der Stadtverordnetenversammlung vor, einem Gremium, das in Bayern als Stadtrat bekannt ist. Dass Kommunalpolitikerinnen und -politiker immer wieder zum Ziel von Attacken werden, macht ihr Sorgen: Es müsse klar sein, "dass wir solche Angriffe auf Ehrenamtliche nicht dulden".

Die Freien Wähler schicken 18 Wahlleute in die Bundesversammlung – Gebauers Chancen sind also überschaubar. Und doch dürfte ihre Kandidatur die eine oder den anderen unter den Wahlleuten nachdenklich machen, die von anderen Parteien in das Gremium entsandt werden. Gerade bei den Grünen gab es lange Sympathien für eine weibliche Kandidatur. Schließlich hatte das Land noch nie eine Bundespräsidentin. Am Ende entschieden sich die Grünen aber dafür, eine zweite Amtszeit Steinmeiers zu unterstützen – des Friedens in der Koalition wegen.

Breite Unterstützung für Steinmeier in Bundesversammlung

Auch die FDP unterstützt Steinmeier, seine SPD sowieso – und die Union steht ebenfalls hinter dem Amtsinhaber. Viel spricht also dafür, dass er sich demnächst seinem Vorhaben widmen kann, Deutschlands Weg in eine Zukunft nach der Pandemie mitzugestalten.