Bundespräsident zu Erdbeben: "Euer Schmerz ist unser Schmerz"

Schon 19.000 Tote

Am Donnerstagnachmittag wurde von mindestens 19.000 Toten in den betroffenen Gebieten in der Türkei und in Syrien berichtet. Zehntausende wurden verletzt oder werden zum Teil weiter vermisst.

Unterdessen berichten Helfer weiterhin von einer schwierigen Lage vor Ort. "Mit jedem weiteren Nachbeben stürzen weitere Häuser ein", sagte Maristenbruder Georges Sabe über das Hilfswerk missio München. Ein Ordensmann aus Aleppo schilderte, dass Menschen sich auf Friedhöfe flüchteten: "Wir halten dort nach ihnen Ausschau, geben ihnen zu essen und versuchen, einen sicheren Ort für sie zu finden."

Der Malteser Hilfsdienst erklärte, dass weiterhin dringend orthopädische Hilfsmittel für die vielen Verletzten benötigt würden. In Syrien sei dies über lokale Märkte noch möglich. "Schon vor dem Beben war die Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region kaum zu stemmen. Nun kommen die vielen Verletzten hinzu", sagte der Leiter der Nothilfe von Malteser International, Oliver Hochedez.

Erdbenhelfer wollen über Libanon nach Syrien

Das Erzbistum Köln will die Erdbebenhilfe über den Libanon nach Syrien schaffen, um Zugriffe durch das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu verhindern. "Je offizieller man es macht, umso wahrscheinlicher ist es, dass was abgezweigt wird", sagte der Leiter der Diözesanstelle Weltkirche-Weltmission, Nadim Ammann, dem Kölner Online-Portal domradio.de am Donnerstag. "Viele der Partner in Syrien haben gute Kontakte in den Libanon. Und unsere Hilfe während des Krieges ging also fast zu 100 Prozent über den Libanon. Auch jetzt werden wir das so organisieren."

Mehrere katholische (Erz)Bistümer und evangelische Landeskirchen stellten Soforthilfen bereit. Auch die koptisch-orthodoxe Kirche in Deutschland zeigte sich betroffen und kündigte Spenden an. So werde in den Gemeinden nun sonntags für die Opfer gesammelt, teilte Bischof Anba Damian in Höxter mit.

Anfang März plant darüber hinaus die EU eine Geberkonferenz für Syrien und die Türkei. Der für humanitäre Hilfe zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic reiste am Donnerstag in das Erdbebengebiet. Er wolle sich beim Vize-Chef des türkischen Katastrophenschutzes und Vertretern humanitärer Organisationen aus Nordwest-Syrien über die Rettungsmaßnahmen informieren, teilte die EU-Kommission mit.

Mit Informationen der KNA.