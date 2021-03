Bundespräsident spricht mit Hinterbliebenen von Corona-Opfern

Die Trauer von Michaela Mengel ist noch ganz frisch: Anfang Januar ist ihre Tochter Annalena an Covid-19 gestorben. Nachts sei sie ins Krankenhaus in Essen gerufen worden, erzählt Mengel in dem Gespräch mit anderen Hinterbliebenen und dem Bundespräsidenten. Ihr geistig behindertes Kind, sonst immer so fröhlich und kuschelig, habe "ganz gelb" dagelegen, angeschlossen an lauter Maschinen. Da habe sie sich – ganz "starke Mutter" - ans Bett gestellt, Musik angemacht, Annalena gehalten "und dann zugeguckt, wie mein Kind gestorben ist."

"Habe gebettelt um einen Besuch"

Michaela Mengel hat ihre Tochter auf dem letzten Weg begleitet – zumindest das. Anita Schedel aus Passau hat ihren Mann, einen Arzt, vor knapp einem Jahr verloren. An das "böse Virus", wie sie es formuliert. Damals, in der ersten Corona-Welle, galten sehr strenge Kontaktbeschränkungen. Schedel erzählt, sie habe "regelrecht gebettelt" darum, ihren Mann am Krankenbett besuchen zu können. Das durfte sie aber nicht, sie musste sich mit den täglichen Anrufen der Ärzte aus der Klinik begnügen.

Schutzkleidung statt Hand halten

Auch die Berlinerin Kirsten Grieshaber hat nicht persönlich Abschied nehmen können, bei ihr war es der Vater. Und sie macht sich Gedanken darüber, wie es den Sterbenden geht – dass sie Gesichter sehen wollen, Berührung brauchen und jemanden, der ihnen die Hand hält. "Das verhindert diese Krankheit", erzählt Grieshaber, die Ärzte und Pfleger seien immer "von oben bis unten vermummt" ins Zimmer ihres Vaters gegangen.

Steinmeier dankt für offene Worte

Es sind emotionale Momente in der Gesprächsrunde mit dem Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier spricht den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Er dankt ihnen für ihre offenen Worte und spricht mit Blick auf strenge Anti-Corona-Regeln in den Krankenhäusern und bei Beerdigungen von einem inneren Zwiespalt. Die allermeisten Betroffenen würden die Einschränkungen einsehen – aber dennoch leiden unter dem, was dann zum Beispiel bei der Trauerfeier fehlt.

Trauernde brauchen Halt durch die Gemeinschaft

Das sieht auch die aus Niedersachsen zugeschaltete Trauerbegleiterin Regina Ziegler so. Ihrer Erfahrung nach verstehen die meisten, dass die Regeln notwendig sind, um niemanden zu gefährden. Aber dennoch brauche ein trauernder Mensch in einer solchen Lage Nähe, "dieses Geborgensein in einer Gemeinschaft, dieses Gefühl von Halt". Ganz einfach die Anwesenheit von Menschen, an denen man sich festhalten kann, "auch wenn der eine liebe Mensch nicht mehr da ist."

Zentrale Gedenkfeier in Berlin

Ein wenig Stütze, so hofft Steinmeier, kann ein gemeinsames öffentliches Erinnern an die Verstorbenen sein. Auch weil es den Hinterbliebenen zeige, dass sie nicht mit ihrem Schmerz allein sind. Die Planungen für eine zentrale Gedenkfeier in Berlin laufen. Sie soll am 18. April stattfinden, mit Politikern, Hinterbliebenen und, wenn es die Corona-Lage zulässt, mit weiteren Gästen.