Ostern und Corona: Steinmeier spricht von "Kraftakt"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert daran, dass Ostern das Fest der Auferstehung ist. Weltweit feierten Christen an diesem Wochenende den Sieg des Lebens über den Tod. Und ausgerechnet dann "müssen wir uns einschränken, damit Krankheit und Tod nicht über das Leben siegen".

Ostern sei in diesem Jahr anders, sagt Steinmeier, und vielen zerreiße es angesichts der Kontaktverbote das Herz. Dazu komme noch die Unsicherheit, wie es wohl weitergehen werde.

Steinmeier "tief beeindruckt"

Steinmeier dankt den Menschen in Deutschland für den "Kraftakt", den sie in diesen Tagen durch den Verzicht auf das gewohnte Leben leisten. Nicht, weil eine "eiserne Hand" sie dazu zwinge, sondern weil sie verantwortungsbewusste Bürger in einer lebendigen Demokratie seien, die "einander zutrauen, auf Fakten und Argumente zu hören, Vernunft zu zeigen, das Richtige zu tun".

Er sei tief beeindruckt von dem Kraftakt, den das Land in den vergangenen Wochen vollbracht habe. Es gebe kein Drehbuch für diese Krise, der Staat handele kraftvoll und verdiene weiter Vertrauen - "denn die Regierenden in Bund und Ländern wissen um ihre riesige Verantwortung".

"So viele wachsen über sich hinaus"

Steinmeier betont, dass es in dieser Krise auf alle ankomme: Auf den Krankenpfleger ebenso wie die Bundeskanzlerin, auf Wissenschaftler ebenso wie die "sichtbaren und unsichtbaren Stützen der Gesellschaft", die an den Supermarktkassen sitzen oder Busse steuern, auf dem Bauernhof oder bei der Müllabfuhr arbeiten.

Der Bundespräsident spricht davon, dass gerade viele "über sich selbst hinauswachsen". Dafür wolle er "Danke" sagen. Die Gefahr sei noch nicht gebannt. Aber jeder habe sein Leben geändert, habe dadurch Leben gerettet und könne dies weiter tun.

Geduld und Disziplin

Der Bundespräsident appelliert an die Menschen, Verantwortung zu übernehmen. Sie alle hätten es in der Hand, wie es weitergeht, wann und wie die Einschränkungen gelockert werden können. Nötig seien "Geduld und Disziplin - gerade jetzt, wenn es uns am schwersten fällt".

Einfacher werde es in der kommenden Zeit sicher nicht, sagt Steinmeier und fügt hinzu: "Wir Deutsche machen es uns sonst ja auch nicht immer einfach. Wir verlangen uns selbst viel ab und trauen einander viel zu." Er sei davon überzeugt, dass wir auch in dieser Lage wachsen.

Pandemie ist "Prüfung unserer Menschlichkeit"

Dabei sieht Steinmeier die Gesellschaft an einer Art Wegscheide: Die eine Richtung heiße: "Jeder für sich, Ellbogen raus, Hamstern und die eigenen Schäfchen ins Trockene bringen."

Der andere Weg sei einer des Engagements, der Kreativität und der Hilfsbereitschaft. Der Bundespräsident ermuntert dazu, diesen Weg zu gehen, und appelliert an die Menschen: "Zeigen wir einander doch das Beste in uns!" Das bedeute auch, über das eigene Land hinauszublicken und Solidarität mit Europa zu zeigen.

Fernsehansprachen: Ausnahme von der Regel

Bundespräsidenten richten sich normalerweise einmal im Jahr mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung: und zwar zu Weihnachten.

Ausnahmen von der Regel gibt es, sie sind aber selten: Horst Köhler etwa hat im Juli 2005 die Auflösung des Bundestages erläutert. Johannes Rau rief im August 2002 zur Solidarität mit den Flutopfern in Bayern und Ostdeutschland auf. Und im November 1995 sprach Roman Herzog zu 40 Jahren Bundeswehr.